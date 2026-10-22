Netflix tiene la mejor película que Demi Moore ha filmando en su prolífica carrera, una ficción que sorprendió y conmovió al mundo por su crudeza y orignalidad, se trata de La Sustancia.
Demi Moore es un éxito en Netflix con la historia de ficción que conmovió al mundo
Netflix tiene la mejor película que Demi Moore ha filmando en su prolífica carrera, una ficción que sorprendió y conmovió al mundo por su crudeza y orignalidad
Dirigida por Coralie Fargeat y protagonizada por Demi Moore, esta obra explora los mandatos de belleza y el paso del tiempo mediante el terror corporal. Su estética impactante e historia grotesca ofrecen un relato crudo sobre la obsesión con la juventud eterna.
La Sustancia se estrenó oficialmente en los cines (aunque en algunas salas ya se podía ver) y esta es considerada la mejor actuación en la vida de Demi Moore y te decimos, además de ella, quiénes forman el reparto del exitoso film.
“Demi Moore da la mejor actuación de su carrera en el papel de Elisabeth Sparkle“, detalla la sinopsis. En la trama, vemos cómo Elisabeth, quien fue una famosa actriz y presentadora de programas, es despedida por su edad, algo que la deja descolocada y hace que tenga un accidente, tras el cual visita a un médico, quien la incita a adentrarse en el uso de una misteriosa sustancia.
Lo único que necesita es una inyección, que la hace tener otra versión de ella misma, pero una más joven, sin embargo, aunque hay dos cuerpos, se trata de una sola persona, quienes deben intercambiar su identidad cada siete días para tener un equilibrio perfecto, si no todo puede salir mal.
Netflix: de qué trata la película La Sustancia
'Tú, pero mejor en todos los sentidos'. Esta es la promesa, un producto revolucionario basado en la división celular, que crea un alter ego más joven, más bello, más perfecto.
Tentada por la oportunidad Elisabeth Sparkle, una celebridad en decadencia, consume este suero del mercado negro creando una versión rejuvenecida de sí misma, Sue, con efectos tan inesperados como aterradores
Netflix: reparto de la película La Sustancia
- Demi Moore como Elisabeth Sparkle
- Margaret Qualley como Sue
- Dennis Quaid como Harvey
- Hugo Diego García como Diego
- Oscar Lesage como Troy
- Alexandra Papoulias Barton
- Joseph Balderrama
Tráiler de la película La Sustancia
Dónde ver la película La Sustancia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La Sustancia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La Sustancia se puede ver en Netflix.
- España: la película La Sustancia se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Demi Moore protagoniza en Netflix la aclamada película de terror corporal "La Sustancia", destacando como su mejor actuación.
- La trama explora la obsesión por la juventud eterna a través de una sustancia que crea un alter ego más joven, con consecuencias inesperadas.