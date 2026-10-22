Demi Moore es un éxito en Netflix con la historia de ficción que conmovió al mundo

“Demi Moore da la mejor actuación de su carrera en el papel de Elisabeth Sparkle“, detalla la sinopsis. En la trama, vemos cómo Elisabeth, quien fue una famosa actriz y presentadora de programas, es despedida por su edad, algo que la deja descolocada y hace que tenga un accidente, tras el cual visita a un médico, quien la incita a adentrarse en el uso de una misteriosa sustancia.

Lo único que necesita es una inyección, que la hace tener otra versión de ella misma, pero una más joven, sin embargo, aunque hay dos cuerpos, se trata de una sola persona, quienes deben intercambiar su identidad cada siete días para tener un equilibrio perfecto, si no todo puede salir mal.

Netflix: de qué trata la película La Sustancia

'Tú, pero mejor en todos los sentidos'. Esta es la promesa, un producto revolucionario basado en la división celular, que crea un alter ego más joven, más bello, más perfecto.

Tentada por la oportunidad Elisabeth Sparkle, una celebridad en decadencia, consume este suero del mercado negro creando una versión rejuvenecida de sí misma, Sue, con efectos tan inesperados como aterradores

Netflix: reparto de la película La Sustancia

Demi Moore como Elisabeth Sparkle

Margaret Qualley como Sue

Dennis Quaid como Harvey

Hugo Diego García como Diego

Oscar Lesage como Troy

Alexandra Papoulias Barton

Joseph Balderrama

Tráiler de la película La Sustancia

Dónde ver la película La Sustancia, según la zona geográfica