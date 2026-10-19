Netflix tiene la comedia romántica más impactante y emotiva del momento y Sydney Sweeney es la gran protagonista de esta linda historia, se trata de la película Cualquiera menos tú.
Sydney Sweeney supera todos los récords en Netflix con esta brillante cinta romántica
Netflix tiene la comedia romántica más impactante y emotiva del momento y Sydney Sweeney es la gran protagonista de esta linda historia
Tras una primera cita inolvidable, la intensa atracción entre Bea y Ben se enfría por completo, hasta que se reencuentran inesperadamente en una boda en Australia.
Entonces, hacen lo que cualquier pareja adulta haría: fingen ser novios.
Bea y Ben se conocen y parecen la pareja perfecta, pero tras una increíble primera cita sucede algo que enfría su fuerte atracción, hasta que meses después ambos se encuentran inesperadamente en una boda en Australia.
Obligados a verse, y a pesar de su rechazo mutuo, por conveniencia para ambos deciden fingir que son una pareja.
Netflix: de qué trata la película Cualquiera menos tú
La reseña de la comedia romántica Caulquiera menos tú, dice que tras tener una cita sorprendente (que termina sorprendentemente mal), Bea (Sydney Sweeney) y Ben (Glen Powell) se convierten en enemigos de la noche a la mañana. Meses después, los azares de la vida los hacen coincidir en una boda entre la amiga de él y la hermana de ella. Allí, los reproches son continuos y el odio va en aumento, pero deben hacerse pasar por una pareja ideal por el bien de todos... ¿el roce hará el cariño?
Netflix: reparto de la película Cualquiera menos tú
- Sydney Sweeney
- Glen Powell
- Dermot Mulroney
- Michelle Hurd
- Alexandra Shipp
- Darren Barnet
- Rachel Griffiths
- Bryan Brown
- Hadley Robinson
Tráiler de la película Cualquiera menos tú
Dónde ver la película Cualquiera menos tú, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Cualquiera menos tú se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Cualquiera menos tú se puede ver en Netflix.
- España: la película Cualquiera menos tú se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: la plataforma de streaming cuenta con la comedia romántica "Cualquiera menos tú" protagonizada por Sydney Sweeney.
- Sinopsis de la trama: tras una cita fallida, Bea y Ben fingen ser pareja en una boda en Australia para conveniencia mutua.