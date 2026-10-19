Sydney Sweeney supera todos los récords en Netflix con esta brillante cinta romántica

Bea y Ben se conocen y parecen la pareja perfecta, pero tras una increíble primera cita sucede algo que enfría su fuerte atracción, hasta que meses después ambos se encuentran inesperadamente en una boda en Australia.

Obligados a verse, y a pesar de su rechazo mutuo, por conveniencia para ambos deciden fingir que son una pareja.

Netflix: de qué trata la película Cualquiera menos tú

La reseña de la comedia romántica Caulquiera menos tú, dice que tras tener una cita sorprendente (que termina sorprendentemente mal), Bea (Sydney Sweeney) y Ben (Glen Powell) se convierten en enemigos de la noche a la mañana. Meses después, los azares de la vida los hacen coincidir en una boda entre la amiga de él y la hermana de ella. Allí, los reproches son continuos y el odio va en aumento, pero deben hacerse pasar por una pareja ideal por el bien de todos... ¿el roce hará el cariño?

Netflix: reparto de la película Cualquiera menos tú

Sydney Sweeney

Glen Powell

Dermot Mulroney

Michelle Hurd

Alexandra Shipp

Darren Barnet

Rachel Griffiths

Bryan Brown

Hadley Robinson

Tráiler de la película Cualquiera menos tú

Dónde ver la película Cualquiera menos tú, según la zona geográfica