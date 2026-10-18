Uno de los grandes y exitosos estrenos del 2026 es la impresionante serie de sólo 7 episodios que están en la cima de las series más vistas, se trata de Al este del Edén y está en Netflix.
Es la serie más vista del mundo está en Netflix y sólo tiene 7 episodios
Uno de los grandes y exitosos estrenos del 2026 de Netflix es la impresionante serie de sólo 7 episodios que están en la cima de las series más vistas
Entre los destacados estrenos de Netflix para este mes de octubre se encuentra la miniserie de siete episodios Al este del Edén.
Después de la Guerra Civil, dos hermanastros reciben una gran herencia que genera conflictos familiares. La llegada de Cathy, una enigmática mujer y muy seductora cambiará por completo sus vidas cuando poco a poco manipula sus emociones e intereses para conseguir sus propios objetivos.
Entre pasión y luchas de poder, la historia cuenta la codicia, el deseo y la fragilidad humana, demostrando que sus comportamientos y defectos son bastante actuales.
Netflix: de qué trata la serie Al este del Edén
La sinopsis de Netflix de la serie Al este del Edén reza: "La serie abarca décadas de la vida de Cathy y de la familia Trask, situándose entre la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial. A lo largo de los años, sus caminos se cruzan con personajes como Samuel Hamilton (Ciarán Hinds), un irlandés que llegó a California, donde formó una familia y aprendió a conocer la tierra; Lee (Hoon Lee), un chino-estadounidense cuyo intelecto solo es superado por su capacidad para cuidar a quienes más lo necesitan; y Faye (Martha Plimpton), la dueña de un burdel cuyo corazón abierto podría llevarla a la ruina".
Netflix: reparto de la serie Al este del Edén
- Florence Pugh como Cathy Ames
- Christopher Abbott como Adam Trask
- Mike Faist como Charles Trask
- Hoon Lee como Lee
- Tracy Letts como Cyrus Trask
- Martha Plimpton como Faye
- Ciarán Hinds como Samuel Hamilton
- Joseph Zada como Caleb "Cal" Trask
- Joe Anders como Aron Trask
Tráiler de la serie Al este del Edén
Dónde ver la serie Al este del Edén, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Al este del Edén se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Al este del Edén se puede ver en Netflix.
- España: la serie Al este del Edén se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrenó la impactante serie de 7 episodios Al este del Edén.
- Trama: explora la codicia y las luchas de poder entre dos hermanastros tras una herencia, marcada por una enigmática mujer.