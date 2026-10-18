Es la serie más vista del mundo está en Netflix y sólo tiene 7 episodios

Entre pasión y luchas de poder, la historia cuenta la codicia, el deseo y la fragilidad humana, demostrando que sus comportamientos y defectos son bastante actuales.

Netflix: de qué trata la serie Al este del Edén

La sinopsis de Netflix de la serie Al este del Edén reza: "La serie abarca décadas de la vida de Cathy y de la familia Trask, situándose entre la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial. A lo largo de los años, sus caminos se cruzan con personajes como Samuel Hamilton (Ciarán Hinds), un irlandés que llegó a California, donde formó una familia y aprendió a conocer la tierra; Lee (Hoon Lee), un chino-estadounidense cuyo intelecto solo es superado por su capacidad para cuidar a quienes más lo necesitan; y Faye (Martha Plimpton), la dueña de un burdel cuyo corazón abierto podría llevarla a la ruina".

Netflix: reparto de la serie Al este del Edén

Florence Pugh como Cathy Ames

Christopher Abbott como Adam Trask

Mike Faist como Charles Trask

Hoon Lee como Lee

Tracy Letts como Cyrus Trask

Martha Plimpton como Faye

Ciarán Hinds como Samuel Hamilton

Joseph Zada como Caleb "Cal" Trask

Joe Anders como Aron Trask

Tráiler de la serie Al este del Edén

Dónde ver la serie Al este del Edén, según la zona geográfica