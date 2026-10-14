Netflix acaba de lanzar la película donde Ben Affleck se luce actuando y dirigiendo. Una historia real que perfectamente puede estar pasando en la actualidad, se trata de Animales.
Ben Affleck arrasa en Netflix con la película récord donde brilla actuando y también la dirige
Netflix acaba de lanzar la película donde Ben Affleck se luce actuando y dirigiendo. Una historia real que perfectamente puede estar pasando en la actualidad
Ambientada en las colinas de Los Ángeles, Animales sigue a un candidato a la alcaldía de Los Ángeles, Mark Kimball (Ben Affleck) quien junto a su esposa Abigail (Washington) debe reunir el dinero de un rescate tras el secuestro de su hijo, en medio de una red de engaños que pone en riesgo la vida que habían construido.
Cuando su hijo es secuestrado, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su mujer se ven arrastrados a una peligrosa red de engaños. Mientras luchan contrarreloj para reunir el dinero del rescate, ambos se verán obligados a tomar decisiones capaces de poner en riesgo todo aquello que intentan proteger.
Netflix: de qué trata la película Animales
"Cuando secuestran a su hijo, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su esposa se ven envueltos en una red de engaños. Mientras se apresuran a reunir el dinero del rescate, se ven obligados a tomar decisiones y revelar secretos que podrían hacer añicos su mundo", reza la sinopsis oficial de la película Animales. Affleck interpreta al candidato Mark Kimball y la trama se desarrolla durante una noche, que será la gran pesadilla de una pareja que pierde lo que más quiere.
Netflix: reparto de la película Animales
- Adriana Paz como Cecilia Trujillo
- Ben Affleck como Mark Kimball
- Christopher Woodley como Denny Kimball
- Gillian Anderson como Dayle Burton
- Kerry Washington como Abigail Kimball
- Luis Gerardo Méndez como Ramón
- Steven Yeun como Sam Allison
Tráiler de la película Animales
Dónde ver la película Animales, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Animales se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Animales se puede ver en Netflix.
- España: la película Animales se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: estrenó la película "Animales", donde Ben Affleck se luce actuando y dirigiendo.
- Trama: un candidato a alcalde y su esposa deben reunir dinero para el rescate de su hijo secuestrado, desvelando secretos.
- Reparto: protagonizada por Ben Affleck, Kerry Washington, Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez.