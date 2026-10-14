Ben Affleck arrasa en Netflix con la película récord donde brilla actuando y también la dirige

Ambientada en las colinas de Los Ángeles, Animales sigue a un candidato a la alcaldía de Los Ángeles, Mark Kimball (Ben Affleck) quien junto a su esposa Abigail (Washington) debe reunir el dinero de un rescate tras el secuestro de su hijo, en medio de una red de engaños que pone en riesgo la vida que habían construido.

Cuando su hijo es secuestrado, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su mujer se ven arrastrados a una peligrosa red de engaños. Mientras luchan contrarreloj para reunir el dinero del rescate, ambos se verán obligados a tomar decisiones capaces de poner en riesgo todo aquello que intentan proteger.