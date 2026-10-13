La espeluznante y atrapante serie con Josh Hartnett está siendo furor en Netflix, una estraordinaria producción que en 6 capítulos te mantendrá en vilo todo el tiempo, una producción ideal para el mes de octubre, ya que mezcla terror, thriller y una historia de monstruos, se trata de Bajo la superficie.
Josh Hartnett es un éxito en Netflix con la serie que tiene a todos en vilo
La espeluznante y atrapante serie con Josh Hartnett está siendo furor en Netflix, una estraordinaria producción que en 6 capítulos te mantendrá en vilo todo el tiempo
La serie Bajo la superficie tiene 6 episodios. Una misteriosa criatura marina siembra el terror en un pequeño pueblo de Terranova y un curtido pescador y su familia se convierten en la única esperanza de sus vecinos.
Bajo la superficie recuerda un poco a series como Widow’s Bay y Midnight Mass, porque sigue a los habitantes de una pequeña comunidad que deben lidiar con una situación aterradora, mientras están desconectados del resto de la civilización.
La historia se desarrolla en Snook's Arm, en Newfoundland, donde un monstruo comienza a aterrorizar a todos, pero no es el único problema al que se enfrenta la comunidad (que esconde unos cuantos secretos oscuros).
Netflix: de qué trata la serie Bajo la superficie
"Mientras una fuerza desconocida siembra el caos en una comunidad muy unida, el pescador Calvin Penney se propone descubrir qué acecha bajo la superficie del mar. El pueblo ya vive una situación convulsa ante una votación inminente que decidirá si los habitantes aceptan una oferta de compra a cambio de abandonar sus tierras. En más de un sentido, Calvin lucha por salvar su hogar", reza la sinopsis de la serie Bajo la superficie.
Netflix: reparto de la serie Bajo la superficie
- Charlie Heaton como Wade Penney
- Josh Hartnett como Calvin Penney
- Kaleb Horn como Noah Townsend
- Mackenzie Davis como la Dra. Fonda Howander
- Natasha Henstridge como Jan Hicks
- Rohan Campbell como Jay Penney
- Ruby Stokes como Mary Penney
- Willow Kean como Ruth Penney
Tráiler de la serie Bajo la superficie
Dónde ver la serie Bajo la superficie, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Bajo la superficie se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Bajo la superficie se puede ver en Netflix.
- España: la serie Bajo la superficie se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Trama de terror: una criatura marina aterroriza un pueblo costero con secretos oscuros.
- Producción: serie de 6 capítulos ideal para octubre, mezcla terror y thriller.