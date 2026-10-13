Josh Hartnett es un éxito en Netflix con la serie que tiene a todos en vilo

La serie Bajo la superficie tiene 6 episodios. Una misteriosa criatura marina siembra el terror en un pequeño pueblo de Terranova y un curtido pescador y su familia se convierten en la única esperanza de sus vecinos.

Bajo la superficie recuerda un poco a series como Widow’s Bay y Midnight Mass, porque sigue a los habitantes de una pequeña comunidad que deben lidiar con una situación aterradora, mientras están desconectados del resto de la civilización.