Netflix sorprende con la serie turca que marcó un antes y un después y es del 2026

Concebida como una serie de una temporada de ocho episodios, la ficción eleva el melodrama clásico para adentrarse en un suspenso doméstico de ritmo muy entretenido.

Creada por la guionista Tuba Doan y dirigida por Mert Baykal, la historia condensa misterio y paranoia en capítulos de entre 42 y 58 minutos ideales para un maratón.

Netflix: de qué trata la serie Te conozco

"Después de dar a luz, Funda decide retomar la carrera de pintora que había dejado aparcada y por fin encuentra a Nazli, la niñera que llevaba tiempo buscando. Pero tras su inquietante personalidad se esconde un misterio que cambiará para siempre la vida de Funda y de su marido, lker", reza la sinopsis. de la serie Te conozco de Netflix.

Netflix: reparto de la serie Te conozco

Elçin Sangu como Funda

Ozan Dolunay como lker

Melis Sezen como Nazli

Cemal Hünal como Kemal

Efe Tasdelen como Emre

Arbil Tabur como Ceren

Esra Sahin como Selin

Tráiler de la serie Te conozco

Dónde ver la serie Te conozco, según la zona geográfica