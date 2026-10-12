Uno de los grandes estrenos de Netflix en este 2026 fue la gran serie turca que marcó tendencia en el mundo del streaming, se trata de la serie Te conozco.
Netflix sorprende con la serie turca que marcó un antes y un después y es del 2026
Uno de los grandes estrenos de Netflix en este 2026 fue la gran serie turca que marcó tendencia en el mundo del streaming
Netflix tiene la serie turca Te conozco y, en pocos días, logró ubicarse entre lo más elegido por los suscriptores. Se trata de una atrapante producción que fusiona intriga, thriller y el amplio espectro de la maternidad.
Una historia de maternidad y suspenso que se lleva todas las miradas en Netflix. La miniserie turca que eleva el misterio y la paranoia.
Concebida como una serie de una temporada de ocho episodios, la ficción eleva el melodrama clásico para adentrarse en un suspenso doméstico de ritmo muy entretenido.
Creada por la guionista Tuba Doan y dirigida por Mert Baykal, la historia condensa misterio y paranoia en capítulos de entre 42 y 58 minutos ideales para un maratón.
Netflix: de qué trata la serie Te conozco
"Después de dar a luz, Funda decide retomar la carrera de pintora que había dejado aparcada y por fin encuentra a Nazli, la niñera que llevaba tiempo buscando. Pero tras su inquietante personalidad se esconde un misterio que cambiará para siempre la vida de Funda y de su marido, lker", reza la sinopsis. de la serie Te conozco de Netflix.
Netflix: reparto de la serie Te conozco
- Elçin Sangu como Funda
- Ozan Dolunay como lker
- Melis Sezen como Nazli
- Cemal Hünal como Kemal
- Efe Tasdelen como Emre
- Arbil Tabur como Ceren
- Esra Sahin como Selin
Tráiler de la serie Te conozco
Dónde ver la serie Te conozco, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Te conozco se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Te conozco se puede ver en Netflix.
- España: la serie Te conozco se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: tiene serie turca "Te conozco", un éxito de 2026 que fusiona intriga y maternidad.
- Trama: la producción narra el misterio que rodea a una niñera, cambiando la vida de una pareja.