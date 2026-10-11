Netflix arrasa con el drama médico que se ha llevado todas las miradas

Este drama médico italiano se ha llevado todas las miradas en la plataforma y la buena noticia es que aún le quedan capítulos por estrenar.

La trama sigue a Julia, una doctora atenta que lidia con sus pacientes mientras lleva un amorío secreto con su superior, el jefe de medicina. Pero todo cambia cuando este pierde la memoria de sus últimos años de vida y vuelve a enamorarse de su ex esposa.

Netflix: de qué trata la serie Doc

Esta ficción se centra en Andrea Fanti, un médico brillante y exitoso que trabaja en el Policlínico Ambrosiano de Milán, donde es jefe del departamento de Medicina Interna.

Un día, el padre de un niño recién fallecido en su pabellón acude al hospital y le dispara en la cabeza, aunque no lo mata, le provoca una lesión prefrontal irreversible: la pérdida de memoria de sus últimos doce años de vida.

Netflix: reparto de la serie Doc

Luca Argentero interpreta a Andrea Fanti

Agnese Tiberi como Sara Lázzaro

Matilde Gioli como Giulia Giordano

Faffaele Espósito como Marco Sardoni

Beatrice Ganno como Carolina Fanti

Tráiler de la serie Doc

Dónde ver la serie Doc, según la zona geográfica