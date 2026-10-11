Una de las grandes apuestas de Netflix es esta súper producción italiana basada en un caso real y que arrasa en el mundo, se trata de la serie Doc.
Netflix arrasa con el drama médico que se ha llevado todas las miradas
Una de las grandes apuestas de Netflix es esta súper producción italiana basada en un caso real y que arrasa en el mundo
Desde hace varios años, los dramas médicos han despertado el interés de la audiencia, que la ha convertido en su preferida, haciendo que se continúen contando historias de este género.
Precisamente una de estas últimas producciones que acaba de aterrizar en las pantallas de diferentes naciones es la serie italiana Doc.
Este drama médico italiano se ha llevado todas las miradas en la plataforma y la buena noticia es que aún le quedan capítulos por estrenar.
La trama sigue a Julia, una doctora atenta que lidia con sus pacientes mientras lleva un amorío secreto con su superior, el jefe de medicina. Pero todo cambia cuando este pierde la memoria de sus últimos años de vida y vuelve a enamorarse de su ex esposa.
Netflix: de qué trata la serie Doc
Esta ficción se centra en Andrea Fanti, un médico brillante y exitoso que trabaja en el Policlínico Ambrosiano de Milán, donde es jefe del departamento de Medicina Interna.
Un día, el padre de un niño recién fallecido en su pabellón acude al hospital y le dispara en la cabeza, aunque no lo mata, le provoca una lesión prefrontal irreversible: la pérdida de memoria de sus últimos doce años de vida.
Netflix: reparto de la serie Doc
- Luca Argentero interpreta a Andrea Fanti
- Agnese Tiberi como Sara Lázzaro
- Matilde Gioli como Giulia Giordano
- Faffaele Espósito como Marco Sardoni
- Beatrice Ganno como Carolina Fanti
Tráiler de la serie Doc
Dónde ver la serie Doc, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Doc se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Doc se puede ver en Netflix.
- España: la serie Doc se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: la plataforma suma éxito con la serie italiana Doc, un drama médico basado en hechos reales.
- Trama central: la ficción sigue a Andrea Fanti, un médico brillante que pierde la memoria de sus últimos 12 años tras un disparo.