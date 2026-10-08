Netflix tiene un catálogo lleno de excelente producciones turcas, entre las que se destacan esta serie de 8 capítulos que está triunfando a nivel mundial, se trata de Mi otra yo tercera temporada.
Netflix tiene la atrapante serie turca del 2026 que es un éxito mundial
Netflix tiene un catálogo lleno de excelente producciones turcas, entre las que se destacan esta serie de 8 capítulos que está triunfando a nivel mundial
La fascinación por este universo de sanación, sororidad y lazos familiares no ha dejado de crecer desde el debut de sus ciclos anteriores. La nueva entrega promete cerrar con broche de oro los arcos narrativos de sus entrañables protagonistas de Mi otra yo temporada 3.
Ayvalk, en la costa turca, es el destino al que viajan tres amigas cuando a una de ellas le diagnostican una enfermedad grave y decide probar un tratamiento alternativo.
Ada es cirujana, Sevgi abogada y Leyla ha dedicado su vida entera a la familia, y Mi otra yo aprovecha esa estancia para que las tres revisen los traumas heredados de sus linajes.
Netflix: de qué trata la serie Mi otra yo
Mi otra yo temporada 3 trata sobre el círculo de amigas, Ada, Sevgi y Leyla, se reúne por última vez para enfrentar los cabos sueltos de su pasado y consolidar su proceso de transformación espiritual en el pueblo costero de Ayvalk.
En estos nuevos episodios, la historia retoma las vivencias de las tres amigas inseparables tras los intensos acontecimientos del ciclo anterior. Ada iniciará una nueva etapa en este entorno costero con el fin de consolidar su carrera y su paz mental.
Sin embargo, su pasado volverá a irrumpir de manera inesperada, alterando por completo sus planes y obligándola a revisar viejas heridas que creía sanadas.
Por su parte, Sevgi se enfrentará a dilemas internos muy profundos al cuestionarse seriamente su deseo y capacidad de formar una familia. En paralelo, Leyla deberá encarar con madurez los conflictos estructurales de su relación sentimental.
Netflix: reparto de la serie Mi otra yo
- Tuba Büyüküstün como Ada
- Boncuk Yilmaz como Sevgi
- Seda Bakan como Leyla
- Firat Tanis como Zaman
- Serkan Altunorak como Selim
- Füsun Demirel como Muko
- Murat Boz como Toprak
- Umut Kurt como Erdem
- Mehmet Aybars Kaya como Sarp
- Ísmet Muharrem Yikici como Fiko
- Aytaç Sasmaz como Diyar
Tráiler de la serie Mi otra yo
Dónde ver la serie Mi otra yo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Mi otra yo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Mi otra yo se puede ver en Netflix.
- España: la serie Mi otra yo se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: estrenó la tercera temporada de la serie turca "Mi otra yo", que aborda temas de sanación y sororidad.
- Trama: tres amigas viajan a Ayvalk para enfrentar traumas y consolidar su transformación espiritual.