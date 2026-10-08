Netflix tiene la atrapante serie turca del 2026 que es un éxito mundial

Ada es cirujana, Sevgi abogada y Leyla ha dedicado su vida entera a la familia, y Mi otra yo aprovecha esa estancia para que las tres revisen los traumas heredados de sus linajes.

Netflix: de qué trata la serie Mi otra yo

Mi otra yo temporada 3 trata sobre el círculo de amigas, Ada, Sevgi y Leyla, se reúne por última vez para enfrentar los cabos sueltos de su pasado y consolidar su proceso de transformación espiritual en el pueblo costero de Ayvalk.

En estos nuevos episodios, la historia retoma las vivencias de las tres amigas inseparables tras los intensos acontecimientos del ciclo anterior. Ada iniciará una nueva etapa en este entorno costero con el fin de consolidar su carrera y su paz mental.

Sin embargo, su pasado volverá a irrumpir de manera inesperada, alterando por completo sus planes y obligándola a revisar viejas heridas que creía sanadas.

Por su parte, Sevgi se enfrentará a dilemas internos muy profundos al cuestionarse seriamente su deseo y capacidad de formar una familia. En paralelo, Leyla deberá encarar con madurez los conflictos estructurales de su relación sentimental.

Netflix: reparto de la serie Mi otra yo

Tuba Büyüküstün como Ada

Boncuk Yilmaz como Sevgi

Seda Bakan como Leyla

Firat Tanis como Zaman

Serkan Altunorak como Selim

Füsun Demirel como Muko

Murat Boz como Toprak

Umut Kurt como Erdem

Mehmet Aybars Kaya como Sarp

Ísmet Muharrem Yikici como Fiko

Aytaç Sasmaz como Diyar

Tráiler de la serie Mi otra yo

Dónde ver la serie Mi otra yo, según la zona geográfica