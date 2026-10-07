Netflix tiene la serie corta donde brilla la hija de Bono líder de U2

La ficción de Netflix sigue a Louise Barnsley, una secretaria y madre soltera que tiene una vida rutinaria hasta que tropieza en un bar con David, un misterioso hombre que resulta ser su nuevo jefe, además de esposo de Adele, una mujer a la que Louise conoce por accidente en la calle.

En estas circunstancias, Louise mantiene un amorío con el psiquiatra y empieza una extraña amistad con su esposa, quedando atrapado en una peligrosa red de secretos donde nada ni nadie es lo que parece.

Netflix: de qué trata la serie Detrás de sus ojos

Detrás de sus ojos es una adaptación del bestseller homónimo escrito por Sarah Pinborough y se centra en Louise, una secretaria y madre soltera que tiene una vida muy rutinaria y desea tener más aventuras en su vida, por lo que una noche decide salir a un bar.

Allí conoce a un hombre con el que se besa y siente que puede darle justo lo que necesita, pero descubrirá poco después que el misterioso hombre es David, que está casado y que es su nuevo jefe.

Louise acaba forjando por accidente una amistad con Adele, la mujer de David, llevándola a cuestionarse sus acciones sumergida en un mar de mentiras y secretos.

Netflix: reparto de la serie Detrás de sus ojos

Simona Brown

Eve Hewson

Tom Bateman

Robert Aramayo

Tráiler de la serie Detrás de sus ojos

Dónde ver la serie Detrás de sus ojos, según la zona geográfica