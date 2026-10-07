Netflix sorprende con la serie británica corta donde descolla Eve Hewson, hija del líder y cantante de U2, Bono Vox. Un thriller de un triángulo amoroso, se trata de Detrás de sus ojos.
Netflix tiene la serie corta donde brilla la hija de Bono líder de U2
Netflix sorprende con la serie británica corta donde descolla Eve Hewson, hija del líder y cantante de U2, Bono Vox. Un thriller de un triángulo amoroso
Eve Hewson, hija de Bono (U2), protagonista de Detrás de sus ojos, el nuevo fenómeno de Netflix. La actriz irlandesa interpreta a Adele, uno de los vértices del triángulo de la miniserie que se ha convertido en lo más visto de la plataforma.
La serie británica Detrás de tus ojos tiene 6 episodios. Una madre soltera se adentra en un mundo de retorcidos juegos psicológicos cuando se lía con su jefe, un psiquiatra, y se hace amiga en secreto de su misteriosa esposa.
La ficción de Netflix sigue a Louise Barnsley, una secretaria y madre soltera que tiene una vida rutinaria hasta que tropieza en un bar con David, un misterioso hombre que resulta ser su nuevo jefe, además de esposo de Adele, una mujer a la que Louise conoce por accidente en la calle.
En estas circunstancias, Louise mantiene un amorío con el psiquiatra y empieza una extraña amistad con su esposa, quedando atrapado en una peligrosa red de secretos donde nada ni nadie es lo que parece.
Netflix: de qué trata la serie Detrás de sus ojos
Detrás de sus ojos es una adaptación del bestseller homónimo escrito por Sarah Pinborough y se centra en Louise, una secretaria y madre soltera que tiene una vida muy rutinaria y desea tener más aventuras en su vida, por lo que una noche decide salir a un bar.
Allí conoce a un hombre con el que se besa y siente que puede darle justo lo que necesita, pero descubrirá poco después que el misterioso hombre es David, que está casado y que es su nuevo jefe.
Louise acaba forjando por accidente una amistad con Adele, la mujer de David, llevándola a cuestionarse sus acciones sumergida en un mar de mentiras y secretos.
Netflix: reparto de la serie Detrás de sus ojos
- Simona Brown
- Eve Hewson
- Tom Bateman
- Robert Aramayo
Tráiler de la serie Detrás de sus ojos
Dónde ver la serie Detrás de sus ojos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Detrás de sus ojos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Detrás de sus ojos se puede ver en Netflix.
- España: la serie Detrás de sus ojos se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Eve Hewson: la hija de Bono protagoniza la serie de Netflix "Detrás de sus ojos".
- Sinopsis: una madre soltera se ve envuelta en un juego psicológico con su jefe y su esposa.