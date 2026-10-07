Netflix suma a su catálogo El círculo, una serie de México que combina misterio, crímenes, secretos y suspenso en una historia protagonizada por cuatro amigos de toda la vida. La ficción, creada por Alejandro Lozano, está basada en la novela Los corruptores, de Jorge Zepeda Patterson.
Netflix: la intrigante serie mexicana que llega para revolucionar octubre y va derecho a ser la más vista
La serie de misterio y crímenes de México debuta en Netflix con una temporada de ocho episodios el 7 de octubre de 2026
La trama comienza cuando un video relacionado con el asesinato de la famosa actriz Pamela Dosantos sale a la luz y pone en peligro a este grupo de amigos. El material amenaza con revelar secretos y chantajes capaces de cambiar para siempre sus vidas y poner a prueba una amistad que parecía inquebrantable.
La ficción llega a Netflix el miércoles 7 de octubre de 2026 y cuenta con una temporada de ocho capítulos. Su historia está ambientada en un universo marcado por el poder, los secretos y los peligros que aparecen cuando una verdad sale a la luz.
Con esta producción, México vuelve a tener presencia en el catálogo de Netflix con una ficción de misterio que combina crímenes, drama y suspenso.
Netflix: de qué trata la serie El círculo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El círculo versa: "Cuatro amigos de toda la vida quedan atrapados en una red de chantajes cuando un video filtrado amenaza con exponer los secretos que podrían destruir su amistad".
El asesinato de una famosa actriz revela una caja de Pandora de secretos y espionaje que amenaza con destruir la vida de cuatro amigos de la infancia.
Netflix: tráiler de la serie El círculo
Reparto de El círculo, serie de Netflix
- Michel Brown
- Zuria Vega
- Raúl Briones
- Osvaldo Benavides
- Jorge Zárate
- Natalia Coronado
- Marlené Cartas
- Diego Sandoval
- Saúl Lisazo
Dónde ver la serie El círculo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El círculo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El círculo se puede ver en Netflix.
- España: la serie El círculo se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena en octubre de 2026 la serie mexicana "El círculo" sobre crímenes y secretos.
- La trama se desata con un video que amenaza la amistad de cuatro amigos de toda la vida.
- La ficción de misterio, inspirada en una novela, cuenta con una temporada de ocho episodios.