Netflix: la intrigante serie mexicana que llega para revolucionar octubre y va derecho a ser la más vista

La trama comienza cuando un video relacionado con el asesinato de la famosa actriz Pamela Dosantos sale a la luz y pone en peligro a este grupo de amigos. El material amenaza con revelar secretos y chantajes capaces de cambiar para siempre sus vidas y poner a prueba una amistad que parecía inquebrantable.

La ficción llega a Netflix el miércoles 7 de octubre de 2026 y cuenta con una temporada de ocho capítulos. Su historia está ambientada en un universo marcado por el poder, los secretos y los peligros que aparecen cuando una verdad sale a la luz.