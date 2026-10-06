Netflix tiene en su catálogo una de esas historias de Turquía que combinan secretos familiares, pérdidas y nuevos comienzos. Se trata de La luz de mi vida, una producción de drama y romance protagonizada por Seray Kaya que sigue a una mujer cuya vida cambia después de descubrir una inesperada verdad sobre su esposo fallecido.
Netflix tiene la serie más vista de 2026: es uno de los dramas más atrapantes del momento
Una mujer deberá reconstruir su existencia tras la muerte de su marido y el descubrimiento de una hija oculta, en esta intrigante serie turca de Netflix
La serie sigue a Elif, quien atraviesa el duelo por la muerte repentina de su marido hasta descubrir que él llevaba una doble vida y tenía una hija. A partir de ese momento, deberá enfrentarse a secretos que desconocía y reconstruir su vida mientras establece nuevos vínculos.
Una historia turca de secretos y nuevos comienzos
La luz de mi vida fue estrenada originalmente en 2022 y se convirtió en una de las producciones de Turquía que encontraron espacio en el catálogo internacional de Netflix. Seray Kaya interpreta a Elif, acompañada por Berk Oktay y Tuçe Açkgöz en los papeles principales.
La trama combina drama familiar, conflictos emocionales y romance, con una protagonista que debe dejar atrás parte de su pasado para comenzar una nueva etapa. En Netflix Argentina, la ficción figura con 117 capítulos, una extensa edición realizada para su emisión internacional.
Netflix: de qué trata la serie La luz de mi vida
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La luz de mi vida versa: "Cuando un hombre muere en un accidente automovilístico, su confiada esposa descubre que llevaba una doble vida y que tenía una hija de la que no sabía nada".
Elif es una Organizadora de bodas exitosa pero un día su vida queda destruida cuando muere su marido. En esas circunstancias sale a la luz que su esposo llevaba una doble vida, con otro nombre, otra familia e incluso un hijo. Ella vivió engañada durante 10 años. Muchos personajes no serán quienes aparentan ser, ocultarán quienes son y guardarán muchos secretos.
Reparto de La luz de mi vida, serie de Netflix
- Seray Kaya
- Berk Oktay
- Tugce Acikgoz
- Esra Dermancioglu
- Seyma Korkmaz
- Azra Aksu
- Günes Hayat
- Ideak Beran Kotan
- Gizem Ünsal
- Altan Erkekli
Dónde ver la serie La luz de mi vida, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La luz de mi vida se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La luz de mi vida no está disponible en Netflix.
- España: la serie La luz de mi vida se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: La serie turca "La luz de mi vida" que mezcla secretos, pérdidas y nuevos comienzos.
- Trama principal: Elif descubre una doble vida de su esposo fallecido, enfrentando verdades ocultas y reconstruyendo su vida.
- Disponible en: La producción de drama y romance turca se emite en Netflix para Latinoamérica y España.