Netflix tiene la serie más vista de 2026: es uno de los dramas más atrapantes del momento

La trama combina drama familiar, conflictos emocionales y romance, con una protagonista que debe dejar atrás parte de su pasado para comenzar una nueva etapa. En Netflix Argentina, la ficción figura con 117 capítulos, una extensa edición realizada para su emisión internacional.

Netflix: de qué trata la serie La luz de mi vida

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La luz de mi vida versa: "Cuando un hombre muere en un accidente automovilístico, su confiada esposa descubre que llevaba una doble vida y que tenía una hija de la que no sabía nada".

Elif es una Organizadora de bodas exitosa pero un día su vida queda destruida cuando muere su marido. En esas circunstancias sale a la luz que su esposo llevaba una doble vida, con otro nombre, otra familia e incluso un hijo. Ella vivió engañada durante 10 años. Muchos personajes no serán quienes aparentan ser, ocultarán quienes son y guardarán muchos secretos.

Reparto de La luz de mi vida, serie de Netflix

Seray Kaya

Berk Oktay

Tugce Acikgoz

Esra Dermancioglu

Seyma Korkmaz

Azra Aksu

Günes Hayat

Ideak Beran Kotan

Gizem Ünsal

Altan Erkekli

Dónde ver la serie La luz de mi vida, según la zona geográfica