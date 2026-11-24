Prime Video la rompe con la última y gran película de acción de Jason Statham, una super producción que desde que desembarcó no para de sumar reproducciones, se trata de Shelter, El protector.
La flamante cinta de acción de Jason Statham acaba de llegar a Prime Video y es un éxito rotundo
Prime Video la rompe con la última y gran película de acción de Jason Statham, una super producción que desde que desembarcó no para de sumar reproducciones
Shelter, El protector, dirigida por Rick Roman Waugh. Una pieza que se inscribe con claridad dentro del territorio que mejor domina su estrella: el thriller de acción musculado, directo y sin demasiadas pretensiones estilísticas.
En una remota isla, un hombre que vive en el exilio (Jason Statham) rescata a una niña de una peligrosa tempestad, lo que desencadena una serie de eventos que los ponen a ambos en grave peligro.
A medida que sus destinos se entrelazan, su misión será protegerla a toda costa, mientras se enfrenta a los enemigos de su pasado, en una trepidante odisea por sobrevivir.
Prime Video: de qué trata la película Shelter: El protector
Mason (Jason Statham) vive apartado del mundo en el faro de una remota isla de la costa escocesa, autoexiliado y evitando tener vínculos con nadie. Solo hay un barco que de manera periódica le provee de víveres y alcohol para sobrellevar los días pero su objetivo principal es pasar bajo el radar de manera que evita el contacto directo.
Un buen día se desata una tremenda tormenta que hace peligrar la embarcación y solo consigue rescatar a una joven con una herida en el tobillo. Al estar incomunicados e ir progresando de forma negativa, no tiene más remedio que llevar a Jessie a tierra firme para conseguir medicinas, lo que vuelve a convertirlo en un objetivo.
Su misión será ahora protegerla a toda costa mientras se enfrenta a su pasado una vez que es detectado por los servicios secretos británicos, en los que el jefe Manafort, acusado de implementar un sistema que vulneraba la privacidad de los ciudadanos, tiene una cuenta pendiente con él.
Prime Video: reparto de la película Shelter: El protector
- ason Statham
- Bill Nighy
- Naomi Ackie
- Bodhi Rae Breathnach
- Daniel Mays
- Harriet Water
- Celine Buckens
Tráiler de la película Shelter: El protector
En pocas palabras
- Éxito en Prime Video: la última película de acción de Jason Statham, "Shelter, El protector", es un rotundo éxito en la plataforma.
- Sinopsis: un hombre exiliado en una isla rescata a una niña de una tormenta, desencadenando peligros al enfrentarse a enemigos del pasado.
- Reparto principal: la cinta está protagonizada por Jason Statham, acompañado por Bill Nighy y Naomi Ackie.