A medida que sus destinos se entrelazan, su misión será protegerla a toda costa, mientras se enfrenta a los enemigos de su pasado, en una trepidante odisea por sobrevivir.

Prime Video: de qué trata la película Shelter: El protector

Mason (Jason Statham) vive apartado del mundo en el faro de una remota isla de la costa escocesa, autoexiliado y evitando tener vínculos con nadie. Solo hay un barco que de manera periódica le provee de víveres y alcohol para sobrellevar los días pero su objetivo principal es pasar bajo el radar de manera que evita el contacto directo.

Un buen día se desata una tremenda tormenta que hace peligrar la embarcación y solo consigue rescatar a una joven con una herida en el tobillo. Al estar incomunicados e ir progresando de forma negativa, no tiene más remedio que llevar a Jessie a tierra firme para conseguir medicinas, lo que vuelve a convertirlo en un objetivo.

Su misión será ahora protegerla a toda costa mientras se enfrenta a su pasado una vez que es detectado por los servicios secretos británicos, en los que el jefe Manafort, acusado de implementar un sistema que vulneraba la privacidad de los ciudadanos, tiene una cuenta pendiente con él.

Prime Video: reparto de la película Shelter: El protector

ason Statham

Bill Nighy

Naomi Ackie

Bodhi Rae Breathnach

Daniel Mays

Harriet Water

Celine Buckens

Tráiler de la película Shelter: El protector