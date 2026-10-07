Netflix tiene una serie coreana imperdible: es la sensación de streaming a nivel mundial

La serie llegó a Netflix el 18 de septiembre de 2026 con 8 capítulos y presenta una trama marcada por el deseo, las intrigas y las estrictas normas sociales de la época. Con una estética cuidada y una historia cargada de tensión, la producción se presenta como una de las novedades para los fanáticos de las series y películas coreanas.

Netflix: tráiler de la serie El escándalo

Netflix: de qué trata la serie El escándalo

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El escándalo versa: "En el mundo de rangos y reputaciones de Joseon, una aristócrata y un infame libertino arrastran a una dama reservada a una conspiración en la que el amor se vuelve peligroso".