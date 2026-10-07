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Netflix tiene una serie coreana imperdible: es la sensación de streaming a nivel mundial

Es una serie coreana de Netflix de 8 episodios que promete cautivar con su drama y romance, ambientada en la dinastía Joseon

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una serie coreana de Netflix que arrasa.

Es una serie coreana de Netflix que arrasa.

Netflix estrenó una nueva producción que combina romance, drama, seducción y secretos en una historia ambientada en la Corea de la dinastía Joseon. Se trata de El escándalo, una ficción de época que se suma al catálogo de la plataforma y promete conquistar a quienes disfrutan de las historias de amor prohibido.

La serie llegó a Netflix el 18 de septiembre de 2026 con 8 capítulos y presenta una trama marcada por el deseo, las intrigas y las estrictas normas sociales de la época. Con una estética cuidada y una historia cargada de tensión, la producción se presenta como una de las novedades para los fanáticos de las series y películas coreanas.

Netflix: tráiler de la serie El escándalo

Netflix: de qué trata la serie El escándalo

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El escándalo versa: "En el mundo de rangos y reputaciones de Joseon, una aristócrata y un infame libertino arrastran a una dama reservada a una conspiración en la que el amor se vuelve peligroso".

Un atrevido y peligroso juego amoroso se desata entre la Señora Cho, una mujer demasiado excepcional para quedar relegada a los aposentos femeninos, y Jo-won, el mayor seductor de la dinastía Joseon. En él también se ve envuelta Hui-yeon, una dama que acaba atrapada entre ambos.

Una historia inspirada en un clásico

El escándalo está inspirada en la película surcoreana Untold Scandal y en la novela Las amistades peligrosas, dos obras reconocidas por sus historias de seducción, intriga y relaciones marcadas por la manipulación.

La nueva producción de Netflix toma esos elementos y los lleva a la Corea de la dinastía Joseon, con una propuesta que combina romance de época y drama con una fuerte dosis de sensualidad.

Reparto de El escándalo, serie de Netflix

  • Son Ye-jin
  • Ji Chang-wook
  • NANA
  • Han Seon-hwa

Dónde ver la serie El escándalo, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie El escándalo se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie El escándalo se puede ver en Netflix.
  • España: la serie El escándalo se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix estrenó: La serie "El escándalo", una producción de época ambientada en la dinastía Joseon con romance y drama.
  • Trama: La ficción se inspira en "Untold Scandal" y narra un peligroso juego amoroso entre aristócratas.
  • Elenco y disponibilidad: Protagonizada por Son Ye-jin y Ji Chang-wook, está disponible en Netflix.
Resumen generado por Thinkindot AI

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