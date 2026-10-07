Netflix estrenó una nueva producción que combina romance, drama, seducción y secretos en una historia ambientada en la Corea de la dinastía Joseon. Se trata de El escándalo, una ficción de época que se suma al catálogo de la plataforma y promete conquistar a quienes disfrutan de las historias de amor prohibido.
Netflix tiene una serie coreana imperdible: es la sensación de streaming a nivel mundial
Es una serie coreana de Netflix de 8 episodios que promete cautivar con su drama y romance, ambientada en la dinastía Joseon
La serie llegó a Netflix el 18 de septiembre de 2026 con 8 capítulos y presenta una trama marcada por el deseo, las intrigas y las estrictas normas sociales de la época. Con una estética cuidada y una historia cargada de tensión, la producción se presenta como una de las novedades para los fanáticos de las series y películas coreanas.
Netflix: tráiler de la serie El escándalo
Netflix: de qué trata la serie El escándalo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie El escándalo versa: "En el mundo de rangos y reputaciones de Joseon, una aristócrata y un infame libertino arrastran a una dama reservada a una conspiración en la que el amor se vuelve peligroso".
Un atrevido y peligroso juego amoroso se desata entre la Señora Cho, una mujer demasiado excepcional para quedar relegada a los aposentos femeninos, y Jo-won, el mayor seductor de la dinastía Joseon. En él también se ve envuelta Hui-yeon, una dama que acaba atrapada entre ambos.
Una historia inspirada en un clásico
El escándalo está inspirada en la película surcoreana Untold Scandal y en la novela Las amistades peligrosas, dos obras reconocidas por sus historias de seducción, intriga y relaciones marcadas por la manipulación.
La nueva producción de Netflix toma esos elementos y los lleva a la Corea de la dinastía Joseon, con una propuesta que combina romance de época y drama con una fuerte dosis de sensualidad.
Reparto de El escándalo, serie de Netflix
- Son Ye-jin
- Ji Chang-wook
- NANA
- Han Seon-hwa
Dónde ver la serie El escándalo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El escándalo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El escándalo se puede ver en Netflix.
- España: la serie El escándalo se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrenó: La serie "El escándalo", una producción de época ambientada en la dinastía Joseon con romance y drama.
- Trama: La ficción se inspira en "Untold Scandal" y narra un peligroso juego amoroso entre aristócratas.
- Elenco y disponibilidad: Protagonizada por Son Ye-jin y Ji Chang-wook, está disponible en Netflix.