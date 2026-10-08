Netflix confirmó la esperada precuela de Bridgerton sobre Lady Violet y Edmund: ¿quiénes la protagonizarán?

La confirmación de la precuela de "Bridgerton" en Netflix.

La trama retrocederá en el tiempo para mostrar a una joven Violet Ledger haciendo su debut en la alta sociedad de la Regencia británica, abordando sus primeros encuentros con Edmund Bridgerton. A diferencia de las alianzas por conveniencia habituales en la época, su historia representa un idilio real basado en la complicidad, el respeto y la pasión mutua, elementos que la escritora Julia Quinn ya plasmó en sus relatos cortos (First Kiss).

La estrategia de Netflix de alternar temporadas de la serie principal con miniseries precuela ha demostrado ser un éxito de audiencia absoluto. Al igual que ocurrió con la historia de la Reina Carlota y el Rey Jorge III, este nuevo proyecto busca explorar las complejidades emocionales y las presiones sociales de los personajes adultos en sus años de juventud.

Hasta el momento no se sabe quiénes serán los actores jóvenes encargados de dar vida a las versiones adolescentes de Violet y Edmund, complementando las interpretaciones de Ruth Gemmell en la serie madre.

Se explorará el impacto de la familia Ledger y la juventud de otros personajes clave del entorno de la nobleza londinense. Además, se espera que la serie cuente con vestuarios deslumbrantes, bandas sonoras con versiones orquestales de éxitos pop contemporáneos y una dirección de arte impecable.

Con este nuevo proyecto en camino, la franquicia de Bridgerton reafirma su posición como uno de los pilares más sólidos del entretenimiento televisivo actual, manteniendo cautivada a una audiencia global sedienta de romances de época.