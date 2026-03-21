El próximo spin-off de Bridgerton en Netflix: qué se sabe del romance más esperado de la saga

A diferencia de otros romances de la alta sociedad londinense que vemos en la pantalla, el de Violet y Edmund Bridgerton es descrito en los libros de Julia Quinn como uno de los pocos matrimonios por amor real, marcando el estándar dorado para todos sus hijos.

Para los seguidores de las series y películas de época, este spin-off promete explorar la juventud de Violet (quien ya tuvo una breve aparición como niña en la precuela de La reina Charlotte) y su primer encuentro con Edmund Bridgerton. Este relato no solo aportará romance, sino que también explicará el trasfondo emocional de la familia que ha cautivado a millones de usuarios en Netflix.

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¿Qué esperar de este nuevo spin-off?

La estrategia de Netflix de apostar por precuelas ha demostrado ser un éxito rotundo. Esta nueva entrega:

Explorará el pasado: es decir, vamos a conocer la sociedad londinense de una generación anterior.

Profundizará en personajes queridos: le dará a Violet Bridgerton (interpretada en su versión adulta por Ruth Gemmell) el protagonismo que se merece.

(interpretada en su versión adulta por Ruth Gemmell) el protagonismo que se merece. Conectará tramas: para etender mejor las motivaciones y el dolor que atraviesa la familia tras la prematura muerte de Edmund, un evento que marcó a fuego a personajes como Anthony y Daphne.

El futuro de Bridgerton en Netflix

Mientras se cocina esta nueva precuela, el calendario de Netflix para los próximos años está cargado de contenido para los fans del drama. Con las temporadas 5 y 6 ya confirmadas, el universo de Bridgerton se consolida como la franquicia de romance más importante del streaming actual.