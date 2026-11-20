El cine argentino tendrá este viernes una jornada especial con la realización de las 24 Horas por el Cine Argentino, una iniciativa federal que reunirá a salas, realizadores, trabajadores de la industria audiovisual y espectadores de distintos puntos del país.
Mendoza se suma a las 24 horas por el Cine Argentino con funciones gratuitas en el Cine Universidad
El objetivo es celebrar y defender la industria cinematográfica nacional, con proyecciones en salas de todo el país y una transmisión ininterrumpida por YouTube
La propuesta incluirá proyecciones gratuitas de películas nacionales y una transmisión en vivo por YouTube durante 24 horas, con charlas, entrevistas y debates sobre el presente y el futuro del sector.
Mendoza será parte de esta movida con actividades en el Cine Universidad y la Nave UNCuyo, donde el público podrá disfrutar de dos reconocidas producciones del cine nacional.
Uno de los momentos destacados será la proyección de Nazareno Cruz y el lobo, la emblemática película de 1975 dirigida por el realizador mendocino Leonardo Favio. La obra, protagonizada por Juan José Camero, está basada en la leyenda popular del séptimo hijo varón y combina elementos de fantasía, romance y tragedia. La proyección será a las 19:15, según la página de la Nave UNCuyo.
Más tarde llegará Puan, la película de 2023 dirigida por María Alché y Benjamín Naishtat, que propone una mirada con humor sobre el mundo universitario, sus tensiones y los desafíos de la educación pública. La función comenzará a las 21.
Las dos funciones serán con entrada libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada.
Una jornada para defender el cine argentino
La iniciativa surgió de un grupo de representantes del sector cinematográfico y busca visibilizar el trabajo de quienes forman parte de la industria audiovisual argentina, además de acercar sus producciones al público.
La propuesta tendrá alcance federal y combinará las exhibiciones presenciales con una transmisión continua por YouTube, que comenzará este viernes a las 19 y se extenderá hasta las 19 del sábado. Durante ese tiempo habrá entrevistas con directores, actores y referentes de la actividad, además de conversatorios sobre distintas problemáticas y desafíos del sector.
Entre los participantes anunciados se encuentran figuras como Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Jazmín Stuart y Mariano Llinás, junto con otros representantes de la industria.
En pocas palabras
- Jornada federal: se celebra el cine argentino este viernes con funciones gratuitas en la Nave UNCuyo.
- Actividades: habrá proyecciones de películas nacionales como Nazareno Cruz y el lobo y Puan.
- Transmisión: la iniciativa se podrá seguir por YouTube durante 24 horas con entrevistas y debates.