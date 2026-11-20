Uno de los momentos destacados será la proyección de Nazareno Cruz y el lobo, la emblemática película de 1975 dirigida por el realizador mendocino Leonardo Favio. La obra, protagonizada por Juan José Camero, está basada en la leyenda popular del séptimo hijo varón y combina elementos de fantasía, romance y tragedia. La proyección será a las 19:15, según la página de la Nave UNCuyo.

"Nazareno Cruz y el lobo" de Leonardo Favio y "Puan" de María Alché y Benjamín Neishtat se verán de manera gratuita en el Cine Universidad.

Más tarde llegará Puan, la película de 2023 dirigida por María Alché y Benjamín Naishtat, que propone una mirada con humor sobre el mundo universitario, sus tensiones y los desafíos de la educación pública. La función comenzará a las 21.

Las dos funciones serán con entrada libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada.

Una jornada para defender el cine argentino

La iniciativa surgió de un grupo de representantes del sector cinematográfico y busca visibilizar el trabajo de quienes forman parte de la industria audiovisual argentina, además de acercar sus producciones al público.

La propuesta tendrá alcance federal y combinará las exhibiciones presenciales con una transmisión continua por YouTube, que comenzará este viernes a las 19 y se extenderá hasta las 19 del sábado. Durante ese tiempo habrá entrevistas con directores, actores y referentes de la actividad, además de conversatorios sobre distintas problemáticas y desafíos del sector.

Entre los participantes anunciados se encuentran figuras como Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Jazmín Stuart y Mariano Llinás, junto con otros representantes de la industria.