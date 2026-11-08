De botánico nazi a enigma en Ugarteche: el documental sobre un misterioso caso llega al Cine Universidad

La historia del botánico alemán Heinz Brücher y su misterioso asesinato en Ugarteche es tratado en este documental mendocino. Foto: Gentileza Mariana Guzzante

La historia de Brücher trasciende la simple crónica policial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el científico formó parte de los comandos botánicos del régimen nazi encargados de recolectar especies vegetales y semillas estratégicas en Europa del Este para consolidar la soberanía alimentaria del III Reich.

Años después de la caída del régimen, asentado en Mendoza y docente en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), mantuvo un perfil que oscilaba entre el rigor académico y los sospechosos lazos de su pasado.

De la investigación periodística al relato cinematográfico

¿Qué hacía un botánico alemán vinculado al nazismo en una finca de Ugarteche? ¿Qué secretos ocultaba su pasado? ¿Y qué relación existe entre una expedición científica nazi durante la Segunda Guerra Mundial, el tráfico de semillas y las disputas actuales por el control de la biodiversidad?

Tales aristas impulsaron la realización de "Brücher. Crónica botánica inaudita", largometraje documental que aborda el caso entrelazando el suspenso policial con el ensayo sociopolítico sobre los recursos genéticos de la humanidad y la botánica.

A través de una narrativa en la que dialogan testimonios directos, archivo y una investigación guiada por una voz narrativa en off, la película indaga en las contradicciones de este polémico botánico.

Cine mendocino a partir de un misterio nazi

El largometraje representa el debut como directora de Mariana Guzzante, comunicadora, productora audiovisual y guionista mendocina con recorrido previo en la escritura de proyectos de cine locales.

En esta ópera prima, codirigida a la par de la cineasta Camila Menéndez, la realización traslada el rigor investigativo de la prensa gráfica a un lenguaje cinematográfico inmersivo.

Mariana Guzzante y Camila Menéndez dirigen el documental sobre el nazi Brücher que llega este domingo al Cine Universidad. Foto: Gentileza Mariana Guzzante

La producción combinó el trabajo sobre el terreno en Mendoza con un rastreo de fuentes documentales para construir un relato coral en el que cada entrevista abre nuevos ángulos sobre el violento desenlace de Brücher.

"Brücher. Crónica botánica inaudita" fue íntegramente filmada en Mendoza, con un equipo técnico y artístico local. La producción estuvo a cargo de Ciro Novelli y Silvana Díaz Coppoletta, de Curandero Producciones y contó con el apoyo del Cash Rebate, una iniciativa del Gobierno de Mendoza.

Su estreno en el Cine Universidad

Luego de haber sido seleccionado y galardonado en festivales cinematográficos nacionales e internacionales -incluyendo su paso por certámenes de relevancia y salas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario-, el documental llega finalmente a una sala de cine de su provincia de origen.

La cita para la proyección es este domingo, a las 20, en la Sala Verde de la Nave UNCuyo (Cine Universidad), ubicada en Maza 240 de la Ciudad de Mendoza. Luego continuará con más funciones durante este mes de noviembre.

La función contará con la presencia de sus realizadoras, quienes dialogarán con el público asistente sobre las particularidades del rodaje y el proceso de reconstrucción histórica de este complejo caso que sigue latente en la memoria mendocina.