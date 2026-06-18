Mariano Cócolo: del cine de Mendoza a las aulas flotantes de la selva de Perú

Además, el cineasta mendocino explicó que dedica gran parte de su tiempo a dictar talleres de cine en comunidades nativas con el fin de proporcionar herramientas narrativas a jóvenes y ancianos en la Amazonia peruana.

Embed - Muyuna Fest on Instagram: "El río fue cine Después de días de preparación, ayer navegamos hacia el corazón del festival, el escenario flotante en Belén. Lo construimos con carpinteros del barrio, sobre las aguas del Itaya. Lo pintamos con murales surgidos en estos días de encuentros, humanidad compartida y conexión con el territorio. Desde las canoas, el público vio los cortos en competencia, los desarrollados en talleres de cine comunitario durante el festival y una presentación de teatro/improvisación creado por niñas, niños y adolescentes de Belén. Fue una celebración del barrio, del trabajo colectivo, de la memoria y de las historias por contarse. Muchas gracias a quienes llegaron. Nos vemos hoy por la tarde. : @foncho_ss dron: @riclis.jpg" View this post on Instagram

¿Cómo llegaste a dictar talleres de cine en la Amazonia peruana?

En 2019 formé parte de un laboratorio de cine que organizaba un canadiense llamado Yannick Nolin junto a gente de Iquitos (Perú). Quedé seleccionado entre 10 cineastas de todo el mundo y me vine acá a filmar uno de mis cortos que luego estuvo en el Festival de Mar del Plata.

Me hice amigo de toda esta gente. Empezamos a trabajar juntos año a año. Empecé a visitar la ciudad de Iquitos más seguido y el Festival Muyuna nació hace 3 años.

¿En qué consiste el Festival Muyuna y cuál es tu rol dentro del mismo?

Yo soy programador del Festival Muyuna, que es un festival que se realiza en la ciudad de Iquitos (Perú). Es una ciudad muy particular de la Amazonía peruana porque está rodeada de agua. Solamente se puede acceder en avión o en barco, no se puede acceder por carretera, digamos, por ruta.

Por qué la Amazonia: Crónica de un viaje cinematográfico

Cócolo llegó a la Amazonia peruana para trabajar como programador en el Festival Muyuna. Luego comenzó a brindar talleres a comunidades nativas.

"Nosotros llegamos con herramientas del cine de diferentes áreas, para que ellos puedan aprender los diferentes caminos del cine, desde la idea hasta la finalización de la película para que puedan hacer sus documentales, sus ficciones, que por lo general son cortos. Buscamos que ellos cuenten su identidad, leyendas, conversaciones, etc", explica el mendocino.

Mariano explica que se producen momentos muy emotivos cuando trabaja con estas comunidades. "Manejan dron y se vuelven locos. Les encanta. Conocen la cámara, conocen lo que es un guion, conocen el sonido", asegura.

Mariano Cócolo Perú Mariano Cócolo, cineasta mendocino trabajando en Perú.

¿Qué es lo que te motiva a seguir dictando estos talleres?

Creo que es el hecho de poder parar un poco. Yo soy feliz haciendo lo que hago, me parece hermoso poder pasar la voz de lo que yo alguna vez aprendí a otra persona. Ahora quiero ser útil para otra persona.

El Festival Muyuna y la maravilla del cine selvático flotante

Mariano Cócolo explica también que el Festival Muyuna "es un poco más que un festival de cine, porque también se realizan talleres en el barrio de Belén, se realizan encuentros comunitarios de gente de todo el mundo, conversatorios sobre diversos temas".

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En el Festival Muyuna trabaja un grupo de arquitectos, integrados por Paula y Daniel, quienes han ganado muchos premios a nivel intercional. Ellos construyen para el festival un escenario flotante.

"Lo construyen con materiales de acá, con gente de la comunidad del barrio de Belén. Toda la gente viene a ver cine en canoas o en botes. El cine es gratis, nosotros proyectamos gratis, solo tenés que pagar tu canoa (que es realmente poco), es como si fuera una autocine, pero de botes", explica Mariano.

¿Qué es lo que más te ha soprendido de tu experiencia en la Amazonia peruana?

Me sorprende el tiempo, hay algo en relación al tiempo que a mí me parece muy curioso, que, por ejemplo, acá la gente vive el tiempo de otra manera. Hay una comunicación muy distinta en este lugar, se organizan de manera diferente. Acá hay una conexión muy importante entre la comunidad, lo sustentable, cuidar el medio ambiente, lo emocional. La ciudad o el sistema nos va quitando todo eso. Los niños también se cuidan entre todos. Si hay un problema, se habla entre todos. También me sorprende la búsqueda de la identidad por parte de los jóvenes, van encontrando sus orígenes, pero también exploran cosas nuevas.