El Siete renueva su prime time con documentales, una serie juvenil y especiales por sus 65 años

Las noches de El Siete ya no son las mismas

La semana comienza los lunes a las 22 con la transformación de un clásico deportivo de la pantalla local como es "Ovación TV" que regresa en una versión totalmente nueva bajo la conducción de Sergio Robles y Amadeo Inzirillo para repasar principalmente toda la actualidad futbolística de Mendoza.

Los martes la pantalla se llena de paisajes e historia con un ciclo de documentales mendocinos que presentan imágenes inéditas de la provincia.

Esta propuesta prepará el debut para este martes de la saga de cuatro capítulos "Tras la montaña - El sendero de los confines" que retrata el denominado El Sendero del Gran Recorrido que une el Cerro Aconcagua con el Paso Pehuenche.

Gerardo Castillo, Juan Martín Schiappa, Sergio Bongiovanni y Ricardo Funes protagonizan la saga documental "Tras la montaña" por El Siete. Foto: Gentileza El Siete

A lo largo de esta travesía cinematográfica y humana de 27 días y más de 500 kilómetros, 4 montañeses llamados Gerardo Castillo, Juan Martín Schiappa, Sergio Bongiovanni y Ricardo Funes avanzan entre glaciares, valles ocultos y antiguos pasos arrieros desde Las Heras hasta Malargüe.

La expedición cuenta con el apoyo del grupo Los Libertadores, familiares y amigos en un viaje que rinde tributo al universo poético de la escritora Liliana Bodoc.

Una serie juvenil de Prime Video en El Siete

Los miércoles llega el turno de la información y el análisis político con una nueva emisión de "7D - Séptimo Día", ciclo conducido por Julián Imazio junto con un equipo periodístico integrado por Rosana Villegas, Pablo Gerardi y Agustina Fiadino -periodistas expertos en política y actualidad- para analizar los temas más relevantes de la coyuntura provincial y nacional.

Los jueves, siempre a las 22, la apuesta de El Siete está dirigida al público juvenil y adolescente con el desembarco de la serie "Mírame así, el camino de Noa". Se trata de una producción internacional de gran éxito en la plataforma de Prime Video, estrenada a principios de mes.

Agustín Bernasconi y Noa Kirel estelarizan la serie juvenil del momento: "Mírame así, el camino de Noa". Ahora se verá los jueves a las 22 por El Siete. Foto: Gentileza El Siete

La historia protagonizada por la estrella pop Noa Kirel y el actor y cantante argentino Agustín Bernasconi combina romance, música y amistad a lo largo de 24 episodios que se emitirán a razón de uno por semana.

La banda sonora incluye 9 canciones originales y una versión del hit "Ni una sola palabra" de Paulina Rubio. La serie juvenil cuenta con la participación destacada de la joven artista argentina Bianca Spinello.

El Siete abre su archivo para la audiencia

Para cerrar la semana, los viernes a las 22 se emitirán programas especiales basados en el archivo de El Siete, en el marco de las celebraciones por los 65 años de fundación del canal.

Estas entregas rescatarán coberturas históricas e hitos televisivos que marcaron a los mendocinos como los registros del Mendozazo, la cobertura del rescate de los 33 mineros en Chile, la visita de Mercedes Sosa a los estudios del canal y el recordado episodio de Charly García tirándose a la pileta desde un hotel en Mendoza.

El Siete celebra 65 años de historia renovando su franja central de la noche. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Con este abanico de producciones locales e internacionales, El Siete reafirma su compromiso con la audiencia al combinar la memoria de su historia con nuevos formatos y narrativas para la televisión regional.