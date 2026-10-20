El Siete anunció una renovación de su prime time de las 22 a partir de esta semana, combinando periodismo de análisis político, producciones documentales sobre la geografía de Mendoza, la apuesta de una ficción internacional de Prime Video y un ciclo de archivo en homenaje a los 65 años de historia del canal.
El Siete renueva su prime time con documentales, una serie juvenil y especiales por sus 65 años
Desde esta semana, El Siete renovó sus noches con documentales locales, el fenómeno juvenil de Prime Video "Mírame así" y especiales que repasan su historia
El gerente general del canal, Carlos Cortez explicó a Diario UNO que cada noche de la semana, de lunes a viernes, contará con un estreno o una propuesta diferencial en el horario central de la televisión.
Con esta nueva grilla, El Siete no solo celebra su trayectoria sino que amplía decididamente sus horizontes al sumar propuestas pensadas de manera específica para captar la atención de las audiencias juveniles y adolescentes con producciones de gran nivel internacional, sin descuidar el arraigo cultural, la identidad mendocina y el periodismo de rigor que caracterizan a la señal desde hace décadas.
Las noches de El Siete ya no son las mismas
La semana comienza los lunes a las 22 con la transformación de un clásico deportivo de la pantalla local como es "Ovación TV" que regresa en una versión totalmente nueva bajo la conducción de Sergio Robles y Amadeo Inzirillo para repasar principalmente toda la actualidad futbolística de Mendoza.
Los martes la pantalla se llena de paisajes e historia con un ciclo de documentales mendocinos que presentan imágenes inéditas de la provincia.
Esta propuesta prepará el debut para este martes de la saga de cuatro capítulos "Tras la montaña - El sendero de los confines" que retrata el denominado El Sendero del Gran Recorrido que une el Cerro Aconcagua con el Paso Pehuenche.
A lo largo de esta travesía cinematográfica y humana de 27 días y más de 500 kilómetros, 4 montañeses llamados Gerardo Castillo, Juan Martín Schiappa, Sergio Bongiovanni y Ricardo Funes avanzan entre glaciares, valles ocultos y antiguos pasos arrieros desde Las Heras hasta Malargüe.
La expedición cuenta con el apoyo del grupo Los Libertadores, familiares y amigos en un viaje que rinde tributo al universo poético de la escritora Liliana Bodoc.
Una serie juvenil de Prime Video en El Siete
Los miércoles llega el turno de la información y el análisis político con una nueva emisión de "7D - Séptimo Día", ciclo conducido por Julián Imazio junto con un equipo periodístico integrado por Rosana Villegas, Pablo Gerardi y Agustina Fiadino -periodistas expertos en política y actualidad- para analizar los temas más relevantes de la coyuntura provincial y nacional.
Los jueves, siempre a las 22, la apuesta de El Siete está dirigida al público juvenil y adolescente con el desembarco de la serie "Mírame así, el camino de Noa". Se trata de una producción internacional de gran éxito en la plataforma de Prime Video, estrenada a principios de mes.
La historia protagonizada por la estrella pop Noa Kirel y el actor y cantante argentino Agustín Bernasconi combina romance, música y amistad a lo largo de 24 episodios que se emitirán a razón de uno por semana.
La banda sonora incluye 9 canciones originales y una versión del hit "Ni una sola palabra" de Paulina Rubio. La serie juvenil cuenta con la participación destacada de la joven artista argentina Bianca Spinello.
El Siete abre su archivo para la audiencia
Para cerrar la semana, los viernes a las 22 se emitirán programas especiales basados en el archivo de El Siete, en el marco de las celebraciones por los 65 años de fundación del canal.
Estas entregas rescatarán coberturas históricas e hitos televisivos que marcaron a los mendocinos como los registros del Mendozazo, la cobertura del rescate de los 33 mineros en Chile, la visita de Mercedes Sosa a los estudios del canal y el recordado episodio de Charly García tirándose a la pileta desde un hotel en Mendoza.
Con este abanico de producciones locales e internacionales, El Siete reafirma su compromiso con la audiencia al combinar la memoria de su historia con nuevos formatos y narrativas para la televisión regional.
En pocas palabras
- El Siete renueva sus noches con documentales locales, la serie juvenil "Mírame así" que estrenó recientemente Prime Video y especiales de coberturas históricas del canal.
- La señal busca para sus noches captar audiencias juveniles e internacionales sin descuidar el arraigo cultural y la identidad mendocina.
- La nueva programación incluye periodismo de análisis político, ciclos de archivo por los 65 años y producciones sobre la geografía de Mendoza, además de la ficción teen.