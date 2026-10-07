Esta semana, Artlab se vistió de música, glam, flashes y expectativa para recibir la avant-première de “Mírame así, el camino de Noa”, la serie young adult protagonizada por la artista internacional Noa Kirel y el actor y cantante Agustín Bernasconi. El evento reunió a todo el elenco, amigos de la casa y prensa especializada, que fueron los primeros en ver el episodio inicial de la ficción antes de su llegada a la pantalla.
Llega el estreno de "Mírame así, el camino de Noa"
El gran estreno será el viernes (Prime Video) y el sábado (América TV). Una historia cruzada por la música y el amor que supera barreras
“Mírame así, el camino de Noa” cuenta con una primera temporada de 24 episodios y se estrena el 9 de octubre en Prime Video para toda Latinoamérica. En Argentina, llegará a la televisión abierta por América TV el sábado 10 de octubre.
Tras la proyección del avant-première, Agus Bernasconi y Noa Kirel tomaron el escenario e hicieron un show en vivo. Con los temas que la serie convierte en motor de su trama, la música volvió a ser protagonista, como sucede en cada capítulo.
Un elenco que llegó completo
Además de los protagonistas, acompañaron la velada Jerónimo “Jero” Bosia, El Purre, Caro Domenech, Mica Suárez, Agustina Benavides, Bianca Spinello, Manu Ramos, Sol Loureiro, Mercedes Funes y Gastón Dalmau, figuras que combinan recorrido actoral con carreras musicales y digitales propias.
Aquí, una breve entrevista a Noa Kirel:
Los invitados de la noche
La avant-première contó, además, con la presencia de Darío Turovelzky, Giuliano Montepaone, Camila Fortunato. Valentina Pergolini, Juanicar, Simón Hempe, Manuela Menéndez, Iñaki Aldao, Malena Ratner, Santiago Sáez, Paula Varela, Pía Shaw, Nicolás Peralta, Martín Salwe y Fran Rizzaro, entre otras figuras del espectáculo, la moda y las redes.
Bianca Spinello, parte del elenco, definió a la serie como "dinamica, divertida y profunda" y compartió las siguientes reflexiones:
Sobre la serie
La historia sigue a un grupo de amigos que alguna vez soñó con formar una banda y que intenta no desarmarse tras la partida de Tomy (Agustín Bernasconi). Cuando Noa (Noa Kirel), una joven recién llegada a Argentina, se cruza en su camino, la atracción inmediata que nace entre ambos reabre preguntas que el grupo creía cerradas: los amores, los celos y los sueños que, en este universo, no siempre suceden a la vista de todos.
La música no ilustra la historia: la empuja hacia adelante. Nueve temas originales, interpretados por los propios protagonistas, y un cover del éxito latino "Ni una sola palabra", de Paulina Rubio, se entrelazan con la trama para amplificar cada conflicto, cada vínculo y cada decisión de sus personajes.
Con el sello que caracteriza al género, la serie le habla a quienes saben que arriesgarse no es perderlo todo: es aprender a elegir. Entre la pasión de Noa y la razón de Tomy nace una atracción que no admite término medio.
Fuente: A24.
En pocas palabras
- Avant-première: se estrenó la serie young adult "Mírame así, el camino de Noa", protagonizada por Noa Kirel y Agustín Bernasconi.
- Música y protagonistas: tras la proyección, Kirel y Bernasconi ofrecieron un show en vivo con temas de la serie.
- Estreno: la ficción de 24 episodios llega el 9 de octubre a Prime Video y el 10 de octubre a América TV.