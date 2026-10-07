Llega el estreno de "Mírame así, el camino de Noa"

"Mirame así" es una serie donde la música ocupa un rol central. En la imagen, parte del show en vivo que se realizó en la avant-première.

Un elenco que llegó completo

Además de los protagonistas, acompañaron la velada Jerónimo “Jero” Bosia, El Purre, Caro Domenech, Mica Suárez, Agustina Benavides, Bianca Spinello, Manu Ramos, Sol Loureiro, Mercedes Funes y Gastón Dalmau, figuras que combinan recorrido actoral con carreras musicales y digitales propias.

Aquí, una breve entrevista a Noa Kirel:

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Los invitados de la noche

La avant-première contó, además, con la presencia de Darío Turovelzky, Giuliano Montepaone, Camila Fortunato. Valentina Pergolini, Juanicar, Simón Hempe, Manuela Menéndez, Iñaki Aldao, Malena Ratner, Santiago Sáez, Paula Varela, Pía Shaw, Nicolás Peralta, Martín Salwe y Fran Rizzaro, entre otras figuras del espectáculo, la moda y las redes.

Bianca Spinello, parte del elenco, definió a la serie como "dinamica, divertida y profunda" y compartió las siguientes reflexiones:

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Sobre la serie

La historia sigue a un grupo de amigos que alguna vez soñó con formar una banda y que intenta no desarmarse tras la partida de Tomy (Agustín Bernasconi). Cuando Noa (Noa Kirel), una joven recién llegada a Argentina, se cruza en su camino, la atracción inmediata que nace entre ambos reabre preguntas que el grupo creía cerradas: los amores, los celos y los sueños que, en este universo, no siempre suceden a la vista de todos.

La música no ilustra la historia: la empuja hacia adelante. Nueve temas originales, interpretados por los propios protagonistas, y un cover del éxito latino "Ni una sola palabra", de Paulina Rubio, se entrelazan con la trama para amplificar cada conflicto, cada vínculo y cada decisión de sus personajes.

Con el sello que caracteriza al género, la serie le habla a quienes saben que arriesgarse no es perderlo todo: es aprender a elegir. Entre la pasión de Noa y la razón de Tomy nace una atracción que no admite término medio.

Fuente: A24.