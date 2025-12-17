Inicio Sociedad montaña
Sendero de los Confines: 3 experiencias imperdibles para caminar la montaña mendocina

Mendoza estrena un sendero de más de 500 km que conecta el Aconcagua con Malargüe. Un especialista reveló las mejores experiencias del camino de montaña

Por UNO
Parte de la señalética en el nuevo Sendero de los Confines.

Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Mendoza se posiciona una vez más como un destino de turismo de aventura con la reciente presentación del Sendero de los Confines, una ambiciosa red de caminos de más de 500 kilómetros que atraviesa la montaña desde Punta de Vacas, al pie del Aconcagua, hasta el Valle Noble en Malargüe. Este sendero promete una inmersión profunda en la naturaleza y la historia de la provincia. Para conocer los detalles, Nicolás García -periodista especializado y conocedor del recorrido- conversó con el programa "Primeras voces", de Radio Nihuil.

El sendero -explicó García- es una unificación de antiguas rutas, muchas de ellas utilizadas por pueblos originarios, gauchos y militares. Se trata de un camino remoto, diseñado para quienes buscan una experiencia autónoma en la montaña, sin servicios como estaciones de carga de celular.

Un viaje físico, pero también espiritual.

Sendero de Gran Recorrido de los Andes - montaña, cordillera - turismo de naturaleza
El Sendero de los Confines podrá hacerse por etapas o completo. Una de las primeras expediciones lo completó en 27 días.

Si bien la mayor parte del recorrido se mantiene entre los 3.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, con valles longitudinales, algunos tramos son de alta exigencia y requieren preparación física y experiencia en montaña. No es apto para bicicletas en su totalidad, siendo los tramos del sur, cercanos a la Laguna del Diamante y Malargüe, los más adecuados para el ciclismo.

"Es un sendero bastante remoto, para gente que se maneja de forma autónoma en la montaña"

Un viaje al corazón de la montaña mendocina

El periodista destacó que la iniciativa de crear y visibilizar este sendero surgió de la propia gente de montaña y de usuarios del Valle de Uco, quienes luego lo presentaron a las instituciones y al Estado, que lo tomó como propio. Esta colaboración entre la comunidad y el gobierno busca poner en valor un tesoro natural y cultural, dándole estructura, señalética y difusión, además de adherir a la Ley Nacional de Fomento al Montañismo.

Sendero de Gran Recorrido de los Andes - montaña, cordillera - turismo de naturaleza - Laguna del Diamante
La naturaleza se vuelve protagonista en los alrededor de 500 kilómetros del trayecto.

De la conversación con Nicolás García se desprende que, al explorar el Sendero de los Confines, hay por lo menos tres experiencias que resultan imperdibles:

  • La primera es recorrer el tramo que va desde Real de la Cruz, pasando por el Paso Piuquenes, hasta la Laguna del Diamante. Este sector es considerado por García el más bonito del sendero, con lugares recónditos como Los Corrales Negros y Casa de Piedra. Es un trayecto que demanda unos cuatro días de caminata o cabalgata, ideal para sumergirse en la majestuosidad de la montaña mendocina.
    Laguna del Diamante - temporada 2025 - turismo - área natural protegida - guanacos
    La Laguna del Diamante, uno de los hitos del Sendero de los Confines.

    Sendero de Gran Recorrido de los Andes - montaña, cordillera - turismo de naturaleza
    En el Sendero de los Confines pueden hallarse algunos de los secretos mejor guardados por la cordillera de Los Andes.

  • La segunda experiencia es conectar con la rica historia del lugar. El nombre Sendero de los Confines no es casual; hace referencia a los límites del Imperio Inca, recuperados -con fantasía- por la escritora Liliana Bodoc. En la Laguna del Diamante, por ejemplo, se están descubriendo restos arqueológicos de esa cultura, lo que permite un viaje en el tiempo y una comprensión más profunda de quienes transitaron estas montañas mucho antes que nosotros, sin ruedas y muchas veces a pie, en el contexto de una visión espiritualizada sobre montañas, volcanes y ríos.
    Sendero de Gran Recorrido de los Andes - montaña, cordillera - turismo de naturaleza
    Los ríos y montañas eran, para algunos pueblos originarios, seres espirituales.

    Sendero de Gran Recorrido de los Andes - montaña, cordillera - turismo de naturaleza
    El camino de montaña tiene tramos accesibles pero también algunos bastante exigentes.

  • Finalmente, la tercera experiencia es vivir la aventura de forma autónoma. Este sendero no es un parque temático; es un desafío para aquellos que disfrutan de la autosuficiencia y la conexión pura con la naturaleza. Requiere planificación, equipo adecuado y respeto por el entorno. Es una oportunidad para desconectarse y reencontrarse en la inmensidad de la montaña.
    Sendero de Gran Recorrido de los Andes - montaña, cordillera - turismo de naturaleza
    Como hace siglos lo hicieron otros pueblos, los caminantes actuales pueden atravesar caminos de la montaña mendocina.

El documental sobre el nuevo Sendero de los confines

Para quienes deseen una aproximación visual a este desafío, existe un documental llamado "Tras la Montaña", realizado por Ricardo Funes. Se presentó hace unos días y todavía se está planificando cómo será su difusión en los próximos meses.

Tras la montaña
El afiche de la película

Nicolás García describió esa película como "preciosa" y "súper recomendable", aunque aún no está disponible públicamente. Se espera que pronto lo esté para que más personas puedan apreciar la belleza y la magnitud de este nuevo circuito de turismo.

