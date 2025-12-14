Un influencer conocido por escalar zonas peligrosas desapareció en una montaña.

Esa maniobra es considerada muy peligrosa por los montañistas y según los dichos de Buenrostro pudo haber terminado en tragedia en el tramo de Trail Crest, ya que no se supo más nada del influencer desde aquel momento.

Buenrostro contó que el joven de 21 años, portando una pequeña cámara en su cuerpo, no tenía colocado casco ni un piolet de hielo al momento de la prueba, teniendo en cuenta que son elementos que reducen los riesgos al desplazarse sobre nieve. “Dijo que iba a estar bien, así que pensé: va a estar bien”, relató el compañero. Al no encontrarse material y la peligrosidad de la abrupta bajada del Mt. Whitney en un período de nevadas intensas aumentan la preocupación entre los rescatistas.

Brambila se ha destacado por publicar en videos anteriores cómo se ha expuesto en tramos de montaña peligrosos sin equipo completo recomendado. El influencer reconoció no llevar manta térmica, botiquín ni linterna, y bromeó sobre quedarse corto de preparación. Además confesó de haber descendido por la “la canaleta” apoyándose en la fuerza de voluntad sin la correspondiente protección técnica.

Durante la temporada invernal, la montaña Mt. Whitney suele presentar cambios bruscos de temperatura y el descenso en condiciones invernales puede ser mortal. Testigos indicaron haber visto lo que podría ser un cuerpo en la amplia pendiente que cae desde Trail Crest, que podría tratarse del joven influencer pero hasta ahora no se encontraron restos humanos verificables pese a los rastrillajes aéreos, patrullas terrestres y el aporte de rescatistas con perros entrenados.

Otros deportistas le informaron a la Oficina del Sheriff del Condado de Inyo que avistaron un cuerpo inmóvil a unos 300 metros por debajo de los cables, en la amplia ladera que bajaba de Trail Crest, donde los dos montañistas interactuaron por última vez.

Influencer montañista cerro Joseph Brambila, el joven influencer que es buscado en California, publicaba contenidos riesgosos en su canal de youtuve. Foto youtube Joseph Brambila

Las autoridades de California indicaron que el paradero de Brambila podría permanecer oculto hasta la primavera, cuando el deshielo deje al descubierto posibles evidencias. En tanto que su auto, un Nissan Sentra negro, sigue en el estacionamiento del sendero, completamente cubierto de nieve. La familia y la novia del influencer insisten con pedidos públicos de ayuda y esperanza de encontrarlo.

Los organismos especializados en deportes de montaña admiten que la glissade, una increíble experiencia en descensos controlados, aparece entre las principales causas de accidentes si se practica sin casco ni piolet. Por ello es que la hipótesis sobre la desaparición del influencer apunta a un deslizamiento fatal, y mientras la búsqueda continúa, crece la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió con el joven montañista.

