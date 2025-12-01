Misteriosa llamada: buscan a un joven desaparecido cerca del Castillo de Drácula.

Alerta joven perdido

Según medios locales, las rutas entre Poiana Braov y Bran atraviesan senderos largos y boscosos que suben a tramos alpinos expuestos. La zona donde se encontraría el joven desaparecido se presenta compleja por las condiciones meteorológicas, ya que vientos, nieve y bancos de niebla dificultaron cada jornada de búsqueda.

Como parte de la búsqueda, Salvamont incluso desplegó un helicóptero Black Hawk para llevar otros equipos a sectores inaccesibles en la cordillera cercana al Castillo de Drácula.

En tanto, los médicos y guías alertan que la hipotermia aparece cuando la temperatura corporal cae por debajo de los 35ºC, y puede manifestarse con temblores, piel pálida y respiración lenta. En casos sospechosos, se recomienda resguardar a la persona que sufre ese estado, quitandolé ropa húmeda, dándole calor progresivamente y sumistrando líquidos tibios, siempre con atención profesional lo antes posible.

Desde ese domingo los rescatistas trabajaron sin pausa utilizando drones, rastreo por GPS y patrullas a pie. Sin embargo, no lograron hallar nuevas pistas que permitan localizar a George.

En las últimas horas, las autoridades analizaban que la combinación de terreno abrupto y el tiempo adverso podría reducir las probabilidades de éxito y obliga a priorizar la seguridad de los equipos de rescate en cada operativo de búsqueda.

En medio de la dificultosa situación, las autoridades difundieron una foto del joven en los medios de comunicación y pidieron a aquelllas personas que lo hayan visto que se comunique con urgencia con Salvamont Braov o la policía local.

Alerta joven bosque

Las condiciones de nieve y viento hacen poco probable el acceso a muchos senderos y los operativos de búsqueda le solicitan a los excursionistas extremar precauciones hasta que concluya el operativo.

Mientras Jo, la madre del joven desaparecido, permanece en Bran coordinando con los equipos y recibiendo apoyo de voluntarios y autoridades. En ese sentido, la familia suplica cualquier información que ayude a dar con el paradero de su hijo y agradece la difusión de la imagen.

Por disposición de las autoridades, el operativo de búsqueda continúa activo y reiteran el llamado a colaborar ante cualquier información que permita clarificar el paradero de George.