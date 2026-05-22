No todo está perdido

En negro. Los jóvenes también son los más afectados por el trabajo informal. Jóvenes del Gran Mendoza encuestados indicaron que se avanza hacia la unión nacional sobre la base de la estabilidad económica.

Es para destacar, que el superar la grieta también cobra relieve como factor de unidad nacional, principalmente para los más adultos. Se trata de habitantes que por haberla vivivo, saben que las históricas antinomias contribuyen más a la decandencia que al progreso.

El talento y la creatividad hacen al "ser argentino", según surge de este estudio realizado en el Gran Mendoza. Es un buen indicador que puede servir de guía, sobre todo para los más jóvenes, sobre la estrategia de superación. Al mismo tiempo, la solidaridad con el prójimo es ponderada como valor. Es evidente que "nadie se salva solo", de acuerdo al sentir mayoritario.

La participación en instituciones civiles o políticas y trabajar con ética y excelencia, son formas de expresar el patriotismo, según el trabajo de la consultora. La interesante radiografía social ofrece conclusiones estimulantes, si es que los decisores políticos saben recoger el guante.