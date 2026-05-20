Aprendió albañilería y construye su propia casa con 24 años: "Nunca tuve la plata para pagarle a alguien"

Gisela Forystek y su padre Gisela Forystek construye su propia casa con ayuda de su padre. Imagen: TN.

Con el tiempo, sus videos se viralizaron y en la actualidad tiene más de 200 mil seguidores en Instagram y 33 mil seguidores en TikTok. Su comunidad la apoya siempre, de hecho le piden consejos y algunas seguidoras le sugieren compartir sus conocimientos para ayudar a otras mujeres que quieren aprender albañilería y otros oficios.

Construir una casa sin experiencia

Gisela tuvo el apoyo de su padre, que es arquitecto y maestro mayor de obra. "Mi papá pensaba que era mejor construir que alquilar. En ese momento me dijo: ‘Yo te enseño, lo hacemos juntos y después vos seguís’. A la semana siguiente compré todos los materiales para levantar las paredes", comentó Gisela en conversación con TN.

Arrancaron en un terreno con piso y algunas columnas, lo demás lo levantaron juntos, hasta que llegó un punto donde Gisela continuó sola. Como no podían pagar albañiles, mantuvieron una rutina firme durante dos años: "Nunca tuve plata para pagarle a alguien, todos los días nos levantábamos a la madrugada y trabajábamos hasta el mediodía".

La primera vez que Gigi trabajó sola fue cuando llegó el momento de hacer el baño de la casa. Allí puso en práctica las enseñanzas que le dejó su padre, y lo que no sabía lo investigó a través de tutoriales de YouTube.

Embed - Gigi Construcción y deco on Instagram: "Los materiales de mi baño salieron $4.500.000 y al final del video te dejo un excel con todos los detalles sin contar mano de obra" View this post on Instagram

En ese momento decidió empezar a grabar el proceso para compartirlo en sus redes sociales. Esta idea surgió después de encontrar a un influencer constructor que subía videos y trabajaba por canje. Como le resultaba cada vez más difícil pagar los materiales y sabía que terminar el baño podía llevarle años, pensó que las redes sociales podían ayudarla a cambiar esa situación.

Según contó la joven, le falta solo un ambiente para terminar su casa: un living con cocina integrada, que planea terminar en los próximos meses para poder mudarse.