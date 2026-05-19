DIY de hilos: cómo coser una manta de invierno liviana y calentita

Para coser, arreglar, remendar, recuperar y reutilizar cualquier prenda de ropa o pieza de tela, siempre es bueno buscar un DIY que te permita hacerlo en casa, gastando poca plata y usando materiales que ya tienes. Cuando llega el invierno, es bueno tener a mano varios de estos procedimientos de costura.
La costura en casa proporciona muchísimos beneficios económicos y personales. Cuando usamos telas viejas o remodelamos ropa que ya no usamos, favorecemos la economía del hogar a la vez que potenciamos nuestra creatividad.
Hablando de DIY y trucos creativos, hace algunos días me puse a buscar un truco de costura artesanal para confeccionar una mantita de invierno. Muchas veces, las mantas que venden en el supermercado son bastante caras o son de telas que no abrigan mucho.
Comencé a buscar DIY y proyectos para coser una manta en casa, de una tela caliente pero que no sea muy pesada, para poner a los pies de la cama o colocar en un sillón. La idea era que la manta fuera decorativa, pero también funcional y abrigada. Un DIY de invierno super necesario.
Consejos para un DIY de invierno: ¿qué tela conviene usar?
Antes de coser una manta y elegir el DIY, hay que pensar en el uso que le vamos a dar. En base a ello, vas a poder comprar la mejor tela.
Si vas a coser una manta de invierno ligera, de secado rápido y que retenga bien el calor, conviene comprar un forro polar o coralina. Para mantas más térmicas, lo ideal es la tela de borrego.
Si quieres una manta transpirable, más gruesa y con aislamiento térmico, conviene la lana, pero en este caso vas a tener que hacer otros tipos de costuras y tejidos más elaborados.
Para este DIY vas a usar tela de peluche o coralina. Es una tela barata, que se cose fácil y mantiene el calor en el invierno.
Lo bueno de esta tela es que se puede lavar en el lavarropas de casa sin problemas y mantiene su forma, textura y suavidad. Se usa también para almohadas, buzos y pijamas de invierno.
Paso a paso: un DIY para coser una manta calentita en invierno
- Para comenzar con este DIY, toma la medida de la manta que vas a realizar. Si es para una cama chica, para un sillón, una cama grande o para usarla doble.
- Compra la tela y corta la tela. Lo mejor es usar un color curtido que no se ensucie mucho.
- Realiza un cobladillo doble en todo el borde de la manta. Asegúrate de que quede bien prolijo y bonito. Así de fácil y con un DIY se puede coser una manta de invierno ligera y caliente.