DIY de hilos: cómo coser una manta de invierno liviana y calentita

Hablando de DIY y trucos creativos, hace algunos días me puse a buscar un truco de costura artesanal para confeccionar una mantita de invierno. Muchas veces, las mantas que venden en el supermercado son bastante caras o son de telas que no abrigan mucho.

Comencé a buscar DIY y proyectos para coser una manta en casa, de una tela caliente pero que no sea muy pesada, para poner a los pies de la cama o colocar en un sillón. La idea era que la manta fuera decorativa, pero también funcional y abrigada. Un DIY de invierno super necesario.

Consejos para un DIY de invierno: ¿qué tela conviene usar?

Antes de coser una manta y elegir el DIY, hay que pensar en el uso que le vamos a dar. En base a ello, vas a poder comprar la mejor tela.

Si vas a coser una manta de invierno ligera, de secado rápido y que retenga bien el calor, conviene comprar un forro polar o coralina. Para mantas más térmicas, lo ideal es la tela de borrego.

manta de polar La tela que elegimos va a determinar el calor de la mantita.

Si quieres una manta transpirable, más gruesa y con aislamiento térmico, conviene la lana, pero en este caso vas a tener que hacer otros tipos de costuras y tejidos más elaborados.

Para este DIY vas a usar tela de peluche o coralina. Es una tela barata, que se cose fácil y mantiene el calor en el invierno.

Lo bueno de esta tela es que se puede lavar en el lavarropas de casa sin problemas y mantiene su forma, textura y suavidad. Se usa también para almohadas, buzos y pijamas de invierno.

Paso a paso: un DIY para coser una manta calentita en invierno

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