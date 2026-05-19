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Trucos para el frío

DIY de hilos: cómo coser una manta de invierno liviana y calentita

Existen muchos trucos de costura o DIY de hilos para confeccionar ropa o accesorios calentitos de invierno

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un DIY de invierno sencillo y calentito. 

Un DIY de invierno sencillo y calentito. 

Para coser, arreglar, remendar, recuperar y reutilizar cualquier prenda de ropa o pieza de tela, siempre es bueno buscar un DIY que te permita hacerlo en casa, gastando poca plata y usando materiales que ya tienes. Cuando llega el invierno, es bueno tener a mano varios de estos procedimientos de costura.

La costura en casa proporciona muchísimos beneficios económicos y personales. Cuando usamos telas viejas o remodelamos ropa que ya no usamos, favorecemos la economía del hogar a la vez que potenciamos nuestra creatividad.

mantas de invierno
Un proyecto de invierno artesanal y bonito.

Un proyecto de invierno artesanal y bonito.

Hablando de DIY y trucos creativos, hace algunos días me puse a buscar un truco de costura artesanal para confeccionar una mantita de invierno. Muchas veces, las mantas que venden en el supermercado son bastante caras o son de telas que no abrigan mucho.

Comencé a buscar DIY y proyectos para coser una manta en casa, de una tela caliente pero que no sea muy pesada, para poner a los pies de la cama o colocar en un sillón. La idea era que la manta fuera decorativa, pero también funcional y abrigada. Un DIY de invierno super necesario.

Consejos para un DIY de invierno: ¿qué tela conviene usar?

Antes de coser una manta y elegir el DIY, hay que pensar en el uso que le vamos a dar. En base a ello, vas a poder comprar la mejor tela.

Si vas a coser una manta de invierno ligera, de secado rápido y que retenga bien el calor, conviene comprar un forro polar o coralina. Para mantas más térmicas, lo ideal es la tela de borrego.

manta de polar
La tela que elegimos va a determinar el calor de la mantita.&nbsp;

La tela que elegimos va a determinar el calor de la mantita.

Si quieres una manta transpirable, más gruesa y con aislamiento térmico, conviene la lana, pero en este caso vas a tener que hacer otros tipos de costuras y tejidos más elaborados.

Para este DIY vas a usar tela de peluche o coralina. Es una tela barata, que se cose fácil y mantiene el calor en el invierno.

Lo bueno de esta tela es que se puede lavar en el lavarropas de casa sin problemas y mantiene su forma, textura y suavidad. Se usa también para almohadas, buzos y pijamas de invierno.

Paso a paso: un DIY para coser una manta calentita en invierno

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  1. Para comenzar con este DIY, toma la medida de la manta que vas a realizar. Si es para una cama chica, para un sillón, una cama grande o para usarla doble.
  2. Compra la tela y corta la tela. Lo mejor es usar un color curtido que no se ensucie mucho.
  3. Realiza un cobladillo doble en todo el borde de la manta. Asegúrate de que quede bien prolijo y bonito. Así de fácil y con un DIY se puede coser una manta de invierno ligera y caliente.

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