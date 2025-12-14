Inicio Mundo Chile
Balotaje Jara-Kast

Elecciones en Chile: votó Boric y el vecino país elige entre la izquierda y la ultra derecha

Chile elige al sucesor o sucerora de Gabriel Boric en una jornada histórica. La oficialista Jara enfenta al republicano Kast

Por Redacción de UNO [email protected]
Kast y Jara van por la presidencia de Chile. 

El presidente Gabriel Boric emitió su sufragio en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran este domingo en Chile, donde los ciudadanos deben elegir entre la opción oficialista, Jeannette Jara, o la carta respaldada por la oposición, José Antonio Kast (Partido Republicano).

Tras votar, Boric se refirió a la jornada electoral y señaló: "Hoy por última vez como Presidente de la República he ejercido mi derecho a voto, una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado, debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo". Asimismo, destacó la "responsabilidad que implica: nuestra decisión incide en el destino compartido de nuestra patria".

El presidente trasandino, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, realizó un reconocimiento al Servicio Electoral y a los vocales de mesa, además de destacar el voto en el exterior y recordar los documentos necesarios y el horario de cierre de las mesas (a las 18).

Boric descartó que se trate de un plebiscito en Chile

Consultado respecto a si la evaluación de su gestión podría incidir en los resultados de la elección, Boric descartó tal posibilidad. "Yo no creo que esto se trate de un plebiscito al Gobierno o no", afirmó.

Jara y Kast protagonizan el balotaje para quedarse con la presidencia de Chile.

El Presidente enfatizó que "acá Chile está decidiendo por su futuro. Los candidatos en disputa han presentado sus propuestas al país y los chilenos y chilenas van a decidir en cuanto a lo que esperan para el futuro de Chile".

Las mesas estarán abiertas hasta las 18, siempre que no haya ninguna persona con la intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local de votación.

