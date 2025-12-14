Elecciones en Chile: votó Boric y el vecino país elige entre la izquierda y la ultra derecha

Tras votar, Boric se refirió a la jornada electoral y señaló: "Hoy por última vez como Presidente de la República he ejercido mi derecho a voto, una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado, debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo". Asimismo, destacó la "responsabilidad que implica: nuestra decisión incide en el destino compartido de nuestra patria".

gabriel boric presidente chile.jpg

El presidente trasandino, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, realizó un reconocimiento al Servicio Electoral y a los vocales de mesa, además de destacar el voto en el exterior y recordar los documentos necesarios y el horario de cierre de las mesas (a las 18).