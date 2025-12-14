Elecciones en Chile: resultados de la segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Cerraron las elecciones de la segunda vuelta en presidencial en Chile para conocer el sucesor de Gabriel Boric y se espera que las 20 se den a conocer las tendencias definitivas de los comicios. El balotaje enfrentó a dos figuras que representan los extremos del espectro político: la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast.
Ambos candidatos, provenientes de fuera del centro político tradicional que dominó el país en las últimas dos décadas en Chile, compitieron para gobernar durante el periodo 2026-2030, en la primera elección presidencial chilena con voto obligatorio que definirá al nuevo mandatario de entre casi 16 millones de personas habilitadas para votar.
El 16 de noviembre pasado, Jeannette Jara (militante del Partido Comunista y apoyada por el oficialismo) se impuso por un estrecho margen con el 26,8% de los votos, seguida de cerca por José Antonio Kast (fundador del Partido Republicano), quien obtuvo el 23,9% de las preferencias.
Aunque los sondeos de opinión sugieren que Kast podría quedarse con el máximo puesto del Ejecutivo de Chile, la campaña de segunda vuelta se ha centrado en movilizar a los indecisos y captar los votos de los candidatos eliminados.
Gabriel Boric: "No creo que se trata de un plebiscito"
El presiente Gabriel Boric, tras emitir su voto se refirió a la jornada electoral y señaló: "Hoy por última vez como Presidente de la República he ejercido mi derecho a voto, una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado, debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo". Asimismo, destacó la "responsabilidad que implica: nuestra decisión incide en el destino compartido de nuestra patria".
Consultado respecto a si la evaluación de su gestión podría incidir en los resultados de la elección, Boric descartó tal posibilidad. "Yo no creo que esto se trate de un plebiscito al Gobierno o no", afirmó.
Jeannette Jara denunció violación de la veda durante las elecciones
La candidata oficialista Jeannette Jara hizo una denuncia por un presunto mensaje de apoyo a José Antonio Kast, durante la veda electoral, enviado a clientes de Lipigas, una de las empresas más grandes del país.
Jara denunció lo sucedido ante el Servel (Servicio Electoral de Chile), por considerarlo una violación a la veda.
“Hemos denunciado ante el Servel a Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera del plazo legal de campaña, llamando a votar por una de las preferencias”, señaló la aspirante a suceder a Gabriel Boric en la presidencia de Chile.
A su vez, la empresa distribuidora de gas se pronunció a través de un comunicado. Y señaló que durante la madrugada del domingo parte de su sistema había sido hackeado.