Elecciones en Chile: resultados de la segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Aunque los sondeos de opinión sugieren que Kast podría quedarse con el máximo puesto del Ejecutivo de Chile, la campaña de segunda vuelta se ha centrado en movilizar a los indecisos y captar los votos de los candidatos eliminados.

Gabriel Boric.jpg

Gabriel Boric: "No creo que se trata de un plebiscito"

El presiente Gabriel Boric, tras emitir su voto se refirió a la jornada electoral y señaló: "Hoy por última vez como Presidente de la República he ejercido mi derecho a voto, una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado, debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo". Asimismo, destacó la "responsabilidad que implica: nuestra decisión incide en el destino compartido de nuestra patria".

Consultado respecto a si la evaluación de su gestión podría incidir en los resultados de la elección, Boric descartó tal posibilidad. "Yo no creo que esto se trate de un plebiscito al Gobierno o no", afirmó.

Jeanette Jara

Jeannette Jara denunció violación de la veda durante las elecciones

La candidata oficialista Jeannette Jara hizo una denuncia por un presunto mensaje de apoyo a José Antonio Kast, durante la veda electoral, enviado a clientes de Lipigas, una de las empresas más grandes del país.

Jara denunció lo sucedido ante el Servel (Servicio Electoral de Chile), por considerarlo una violación a la veda.

“Hemos denunciado ante el Servel a Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera del plazo legal de campaña, llamando a votar por una de las preferencias”, señaló la aspirante a suceder a Gabriel Boric en la presidencia de Chile.

A su vez, la empresa distribuidora de gas se pronunció a través de un comunicado. Y señaló que durante la madrugada del domingo parte de su sistema había sido hackeado.