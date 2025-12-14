Elecciones en Chile: Jara denunció a una empresa pública por mensajes de apoyo a Kast

A su vez, la empresa distribuidora de gas se pronunció a través de un comunicado. Y señaló que durante la madrugada del domingo parte de su sistema había sido hackeado.

José Kast se desligó de la denuncia de Jara

“Se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía”, señaló la compañía en el comunicado.

Y añadió que “el incidente fue contenido, activándose los protocolos de seguridad correspondientes". Pero además destacó que " Lipigas no se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio”.

Por su parte, al promediar la jornada de elecciones en Chile, Kast dijo no estar al tanto de lo sucedido.

“No conozco el tema ni conozco el mensaje”, dijo el candidato por el Partido Republicano en conferencia de prensa luego de votar en la localidad rural de Paine.

Al respecto, Kast se limitó a señalar que “lo que hay que hacer es un planteamiento ante el Servel y las autoridades”, concluyó.

Fuentes: CNN