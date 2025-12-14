Javier Milei felicitó a José Kast como presidente electo de Chile: "La libertad avanza"

Candidato del Partido Republicano, Kast se convirtió en nuevo presidente de Chile por más de 58% de los votos. Una amplia ventaja de casi 20 puntos por sobre Jara, del Partido Comunista.

En sintonía con el presidente argentino, Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también se expresaron a través de X con un saludo para Kast.

“Me alegra profundamente que el pueblo chileno haya elegido un proyecto de cambio, pero sobre todo de orden, seguridad y defensa de la propiedad, lejos del dañino comunismo. Muchas felicitaciones y muchos éxitos, José Antonio”, escribió Bullrich.

Por su parte, Adorni escribió: “Felicitaciones José Antonio Kast por el enorme triunfo electoral. La libertad y la defensa de la propiedad privada serán parte del camino que viene. Dios bendiga a Chile. Fin”.