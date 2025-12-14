El presidente Javier Milei felicitó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a quien calificó como su "amigo", tras obtener un amplio triunfo en las elecciones del vecino país al cabo del balotaje con la candidata oficialista Jeannette Jara.
Javier Milei felicitó a José Kast como presidente electo de Chile: "La libertad avanza"
Milei calificó a Kast como su "amigo". Lo felicitó por haber liberado a Chile del "yugo opresor del socialismo". Otros mensajes para el presidente electo
"La Libertad Avanza" , fue el comienzo del mensaje que Milei publicó en su cuenta de la red social X, arrobando a Kast, en el que expresó una "enorme alegría" a raíz del "aplastante triunfo de mi amigo (José Antonio Kast)".
“Otro paso de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, expresó Milei, que finalizó con su habitual "Viva la libertad carajo!!".
Candidato del Partido Republicano, Kast se convirtió en nuevo presidente de Chile por más de 58% de los votos. Una amplia ventaja de casi 20 puntos por sobre Jara, del Partido Comunista.
En sintonía con el presidente argentino, Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también se expresaron a través de X con un saludo para Kast.
“Me alegra profundamente que el pueblo chileno haya elegido un proyecto de cambio, pero sobre todo de orden, seguridad y defensa de la propiedad, lejos del dañino comunismo. Muchas felicitaciones y muchos éxitos, José Antonio”, escribió Bullrich.
Por su parte, Adorni escribió: “Felicitaciones José Antonio Kast por el enorme triunfo electoral. La libertad y la defensa de la propiedad privada serán parte del camino que viene. Dios bendiga a Chile. Fin”.