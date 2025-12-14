Javier Milei condenó el atentado que dejó al menos 11 muertos en Australia: "Un horror"

El hecho de sangre se produjo durante una celebración de la festividad de Hanukkah en la playa de Bondi Beach, en Sídney, donde dos atacantes abrieron fuego contra los asistentes.

El presidente, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, utilizó su cuenta oficial para referirse al suceso, que coincidió con el inicio de la festividad judía: "HORROR. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así 'porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO'. ÁNIMO!".