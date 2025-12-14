Ataque antisemita en una playa: 11 personas murieron y otras 60 resultaron heridas.

Médicos que atendieron a varias personas afectadas por el ataque antisemista en una de las ambulancias de Nueva Gales del Sur, confirmaron la cifra de heridos, mientras que los paramédicos continuaban asistiendo víctimas en el lugar.

Ataque celebración playa En una celebración judía en una playa de Sidney, un ataque a balazos provocó la muerte de 11 personas y otras 60 fueron heridas. Foto gentileza elpais.es

La Policía de Nueva Gales del Sur emitió un comunicado en la red social X, indicando más detalles del trabajo policial: “Dos personas están bajo custodia policial en Bondi Beach; la operación policial continúa y seguimos instando a la gente a evitar la zona. Por favor, obedezca todas las instrucciones de la policía. No cruces las líneas policiales“.

Los efectivos locales ordenaron a la población a evitar la zona y alejaron a cualquiera que estuviera en la playa para evitar posibles complicaciones.

En declaraciones al canal de TV 2GB, Alex Ryvchin, codirector del Consejo Ejecutivo de la Comunidad Judía Australiana, aseguró que el tiroteo ocurrió en el marco de una celebración judía organizada para la primera noche de Janucá, una festividad que se realiza cada año.

Ryvchin cree que el tiroteo fue “muy deliberado y muy dirigido”, en medio de una celebración en la que estaban cientos de familias reunidas. Miembros de La Policía de Nueva Gales del Sur indicaron que se efectuaron unos 80 disparos en cinco minutos.

Por su parte, la agencia AP informó que entre los heridos hay dos agentes de la policía. Las autoridades australianas no confirmaron cuál era el objetivo del tiroteo, pero varios dirigentes internacionales enviaron sus mensajes de condolencias y rechazo hacia el avance del antisemitismo.

El Primer Ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minss, describió que las denuncias e imágenes de la escena son profundamente angustiantes.

Embed - Dos detenidos tras varios disparos en la playa de Bondi de Sídney

En tanto que Anthony Albanese, Primer Ministro de Australia, calificó las imágenes y el escenario dejado en Bondi como "impactantes y angustiosos", expresando su consternación ante la tragedia ocurrida este domingo en el popular destino turístico.

En esta misma línea, la líder de la oposición, Sussan Ley, se unió al reclamo del Primer Ministro por el aberrante ataque, y expresó su tristeza, apoyando a la comunidad judía de Australia. “Era una celebración de paz y esperanza para el futuro, rota por el odio“, sostuvo la funcionaria.