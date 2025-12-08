Golpeó salvajemente por la espalda a un boxeador y le provocó graves fracturas

El atacante, identificado con las siglas P.P., quien vive en la zona, lo golpeó en la cara brutalmente. En las imágenes se puede observar como Acuña cayó sobre unas máquinas, casi desmayado, y luego fue empujado hacia el suelo, donde terminó inmóvil.

Según lo precisado por allegados a la víctima, a causa de los golpes, el profesor sufrió una quebradura en el pómulo derecho y otra en el maxilar derecho.

“Ale es un peleador profesional, él pelea solo en un ring o jaula. Le arruinó su carrera, su trabajo,” expresó un amigo de la víctima.

ataque2 Ataque artero. Un hombre golpeó ferozmente a un boxeador en un gimnasio.

Además, sostuvo que el atacante volvió a golpear en la cabeza a Acuña incluso después de haberlo dejado inconsciente.

Por la brutal secuencia y la gravedad de las lesiones, el hombre se encuentra imposibilitado de trabajar. Las imágenes, que fueron difundidas en las redes, se viralizaron y ya están en manos de la Justicia luego de que la víctima realizara la denuncia.

Los familiares de Acuña lanzaron un pedido ayuda urgente para costear los gastos de viaje a San Nicolás y la cirugía que debe realizarse este martes, mientras aguardan que la policía atrape al agresor.

Por el momento se desconocen las causas del brutal episodio y aún no atraparon al agresor.

Fuente: tn.com.ar