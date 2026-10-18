Nostalgia de videoclub: Prime Video lanza el alquiler y la compra de películas y series en Argentina

Con esta nueva modalidad, podrás alquilar películas y series sin tener una cuenta en Prime Video. Canva

No se requiere una membresía de Prime Video, y el servicio está disponible para todos. Para celebrar el lanzamiento, Prime Video ofrece una promoción en todos los alquileres de películas: $1.690 ARS por alquiler hasta el 8 de noviembre de 2026.

Esta nueva propuesta se suma a las formas en que los clientes en Argentina ya disfrutan de Prime Video, donde a principios de este año obtuvieron la posibilidad de suscribirse a servicios de streaming de terceros directamente en la app. Se integra a una amplia selección de películas y series populares y exclusivas disponibles para ver en Prime Video, incluyendo series y películas Prime Original como Fallout, The Boys, The Summer I Turned Pretty, The Lord of the Rings: The Rings of Power y La Casa de los Espíritus, y Originales locales como Barreda, Belén, Menem, Cromañón, Amor Animal, Barrabrava y Argentina, 1985.

Desde Prime Video ahora podrás alquilar películas y series.

Los clientes pueden alquilar, comprar y ver a través de la app de Prime Video, en cualquier momento y lugar, en smart TVs, dispositivos móviles iOS y Android, Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick y más.