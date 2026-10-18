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Nostalgia de videoclub: Prime Video lanza el alquiler y la compra de películas y series en Argentina

Los clientes en Argentina ya pueden alquilar y comprar películas y series directamente en Prime Video, sin necesidad de una membresía de la plataforma

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Novedad Prime Video: Ya podés alquilar y comprar películas y series en Argentina

Novedad Prime Video: Ya podés alquilar y comprar películas y series en Argentina

Prime Video anunció que los clientes en Argentina ya pueden alquilar y comprar películas y series, ampliando la selección de contenido disponible en la app como destino de entretenimiento de referencia.

En su primera etapa, el catálogo incluye títulos aclamados de estudios como Universal Studios, Paramount, Sony y MGM, así como Telefilms, Sofa Digital, Encripta, Cinépolis, Vertice y Gluon Media.

¿Cómo funciona el alquiler de películas y series en Prime Video?

El alquiler y la compra en Prime Video permiten a los clientes acceder a una amplia selección de títulos, desde los últimos estrenos hasta los favoritos del catálogo, directamente en la aplicación de la plataforma, por un pago único y con la comodidad de una sola cuenta, un único inicio de sesión y un mismo método de pago.

Con esta nueva modalidad, podr&aacute;s alquilar pel&iacute;culas y series sin tener una cuenta en Prime Video.&nbsp;

Con esta nueva modalidad, podrás alquilar películas y series sin tener una cuenta en Prime Video.

No se requiere una membresía de Prime Video, y el servicio está disponible para todos. Para celebrar el lanzamiento, Prime Video ofrece una promoción en todos los alquileres de películas: $1.690 ARS por alquiler hasta el 8 de noviembre de 2026.

Esta nueva propuesta se suma a las formas en que los clientes en Argentina ya disfrutan de Prime Video, donde a principios de este año obtuvieron la posibilidad de suscribirse a servicios de streaming de terceros directamente en la app. Se integra a una amplia selección de películas y series populares y exclusivas disponibles para ver en Prime Video, incluyendo series y películas Prime Original como Fallout, The Boys, The Summer I Turned Pretty, The Lord of the Rings: The Rings of Power y La Casa de los Espíritus, y Originales locales como Barreda, Belén, Menem, Cromañón, Amor Animal, Barrabrava y Argentina, 1985.

Desde Prime Video ahora podr&aacute;s alquilar pel&iacute;culas y series.&nbsp;

Desde Prime Video ahora podrás alquilar películas y series.

Los clientes pueden alquilar, comprar y ver a través de la app de Prime Video, en cualquier momento y lugar, en smart TVs, dispositivos móviles iOS y Android, Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick y más.

En pocas palabras

  • Prime Video: lanza alquiler y compra de películas y series en Argentina sin membresía.
  • Catálogo inicial: incluye títulos de Universal, Paramount, Sony, MGM, Telefilms, entre otros.
  • Promoción de lanzamiento: alquiler de películas a $1.690 ARS hasta el 8 de noviembre de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI

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