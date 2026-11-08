Quieren convertir 924.000 hectáreas de desierto en tierras de cultivo con una obra de túneles millonaria

Una vez tratada, el agua se distribuye mediante una extensa red de canales y tuberías subterráneas. El sistema incluye conductos de hasta 150 kilómetros y estaciones de bombeo que permiten llevar el recurso hasta terrenos ubicados a mayor altura. En mayo de 2026, el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi inauguró oficialmente el proyecto, que contempla 19 estaciones principales de bombeo.

Egipto invertirá millones para producir alimentos en pleno desierto

En estas tierras recuperadas del desierto se planea cultivar trigo, maíz, remolacha azucarera y hortalizas. Además, la obra incluye carreteras, depósitos para almacenar cereales e instalaciones para procesar alimentos. La inversión anunciada ronda los 800.000 millones de libras egipcias y busca aumentar la producción agrícola, generar empleo y reducir la dependencia de los alimentos importados.

Sin embargo, el proyecto también enfrenta desafíos. El agua tratada necesita controles para evitar la acumulación de sales y otros residuos, mientras que los suelos del desierto requieren un manejo especial para conservar su fertilidad. Si estos factores no se controlan, podrían aparecer problemas de salinización que dificulten los cultivos a largo plazo.