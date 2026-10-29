En 2020 llegaron desde Argentina al desierto de Dubái, hoy son más de 200 y no saben cómo detener su expansión

En medio de las dunas del desierto de Dubái, a unos 40 kilómetros del centro de la ciudad, un animal originario de Argentina comenzó a llamar la atención de visitantes y especialistas en fauna.
Se trata de la mara patagónica (Dolichotis patagonum), un roedor de patas largas, orejas prominentes y aspecto similar al de una liebre que ha encontrado refugio en los alrededores de los lagos Al Qudra.
Los animales de Argentina que se reproducen masivamente en desierto de Dubái
Los primeros avistamientos públicos se registraron en 2020, durante la pandemia de COVID-19. Cuatro años después, en noviembre de 2024, periodistas de Associated Press observaron varios grupos en la zona, incluida una hembra que amamantaba a una cría en pleno desierto.
La presencia de animales jóvenes y de distintas agrupaciones apunta a que la población podría estar reproduciéndose en libertad. Una estimación citada por AP situó la población en hasta 200 ejemplares en Al Qudra y sus alrededores, incluida la reserva de conservación del desierto de Al Marmoom. La cifra no corresponde a un censo oficial confirmado.
Cómo estos animales de Argentina llegaron hasta el desierto de Dubái
El origen de las maras sigue sin estar esclarecido. Una de las hipótesis de los especialistas es que escaparon de instalaciones privadas o propiedades donde se mantenían animales exóticos. La especie es habitual en colecciones zoológicas y también ha sido comercializada como mascota en distintos países.
Jacky Judas, especialista en mamíferos de Emiratos Árabes Unidos, señaló en el libro A Natural History of the Emirates que estos animales probablemente llegaron desde cautividad. Sin embargo, no existe una confirmación oficial sobre el lugar exacto del que escaparon ni sobre cómo se establecieron en la zona.
En pocas palabras
- Mara patagónica: Especie argentina hallada en el desierto de Dubái.
- Reproducción: Se observa la presencia de crías y grupos, sugiriendo reproducción en libertad.
- Origen incierto: Se baraja la hipótesis de escape de cautiverio o colecciones privadas.