En 2020 llegaron desde Argentina al desierto de Dubái, hoy son más de 200 y no saben cómo detener su expansión

La presencia de animales jóvenes y de distintas agrupaciones apunta a que la población podría estar reproduciéndose en libertad. Una estimación citada por AP situó la población en hasta 200 ejemplares en Al Qudra y sus alrededores, incluida la reserva de conservación del desierto de Al Marmoom. La cifra no corresponde a un censo oficial confirmado.

Cómo estos animales de Argentina llegaron hasta el desierto de Dubái

El origen de las maras sigue sin estar esclarecido. Una de las hipótesis de los especialistas es que escaparon de instalaciones privadas o propiedades donde se mantenían animales exóticos. La especie es habitual en colecciones zoológicas y también ha sido comercializada como mascota en distintos países.

Jacky Judas, especialista en mamíferos de Emiratos Árabes Unidos, señaló en el libro A Natural History of the Emirates que estos animales probablemente llegaron desde cautividad. Sin embargo, no existe una confirmación oficial sobre el lugar exacto del que escaparon ni sobre cómo se establecieron en la zona.