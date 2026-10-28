Construyen un túnel bajo los Andes para transformar miles de hectáreas del desierto en un oasis

La disponibilidad de agua para riego ha permitido desarrollar la producción agrícola en terrenos donde la escasez de precipitaciones limita los cultivos sin infraestructura hídrica. En cuanto al impacto económico, más de 65.000 puestos de trabajo generados y de 133 millones de dólares en exportaciones vinculadas al proyecto en Lambayeque durante 2023.

Una nueva concesión para la infraestructura

El 22 de julio de 2026, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú (ProInversión) anunció el inicio de un proceso para promover una nueva concesión de las obras de trasvase, con una inversión referencial de 400 millones de dólares.

La propuesta contempla elevar la presa Limón de 43 a 85 metros, ejecutar obras para reducir la entrada de sedimentos y realizar trabajos de encauzamiento y defensa ribereña. También incluye la operación y el mantenimiento de la infraestructura a largo plazo.

Según ProInversión, el objetivo es garantizar la continuidad del sistema y su capacidad para abastecer 25.000 hectáreas nuevas y 5.500 hectáreas del valle antiguo. El proyecto no elimina el desierto. Transporta agua desde otra cuenca para hacer posible el riego agrícola en terrenos áridos.