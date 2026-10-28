Construyen un túnel bajo los Andes para transformar miles de hectáreas del desierto en un oasis

Una infraestructura hidráulica permite transportar agua desde la vertiente atlántica de los Andes hasta terrenos áridos de la costa del Pacífico. El sistema utiliza un túnel trasandino de aproximadamente 20 kilómetros para conducir el agua del río Huancabamba hacia zonas donde se ha desarrollado una importante actividad agrícola.
La obra forma parte de un proyecto de irrigación que incluye una presa, el túnel de trasvase y una red de distribución de agua para los cultivos. La primera derivación de agua a través del túnel se realizó en julio de 2012, mientras que el componente de irrigación comenzó a operar en noviembre de 2014.
Más de 25.000 hectáreas de cultivos
El proyecto se encuentra en la región de Lambayeque, en el norte de Perú, y se conoce como Proyecto de Irrigación Olmos. Su primera fase contempla el riego de 43.500 hectáreas. Al cierre de 2022, se habían desarrollado más de 25.000 hectáreas de cultivos en el desierto, entre ellos caña de azúcar, arándanos, aguacates, espárragos, uvas y bananos.
La disponibilidad de agua para riego ha permitido desarrollar la producción agrícola en terrenos donde la escasez de precipitaciones limita los cultivos sin infraestructura hídrica. En cuanto al impacto económico, más de 65.000 puestos de trabajo generados y de 133 millones de dólares en exportaciones vinculadas al proyecto en Lambayeque durante 2023.
Una nueva concesión para la infraestructura
El 22 de julio de 2026, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú (ProInversión) anunció el inicio de un proceso para promover una nueva concesión de las obras de trasvase, con una inversión referencial de 400 millones de dólares.
La propuesta contempla elevar la presa Limón de 43 a 85 metros, ejecutar obras para reducir la entrada de sedimentos y realizar trabajos de encauzamiento y defensa ribereña. También incluye la operación y el mantenimiento de la infraestructura a largo plazo.
Según ProInversión, el objetivo es garantizar la continuidad del sistema y su capacidad para abastecer 25.000 hectáreas nuevas y 5.500 hectáreas del valle antiguo. El proyecto no elimina el desierto. Transporta agua desde otra cuenca para hacer posible el riego agrícola en terrenos áridos.
En pocas palabras
- Construcción de túnel: Se avanza en una obra hidráulica para trasvasar agua de los Andes y crear un oasis.
- Proyecto Olmos: La iniciativa en Perú ya ha desarrollado más de 25.000 hectáreas de cultivo y genera empleo.
- Nueva concesión: Se busca atraer inversión para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar el abastecimiento futuro.