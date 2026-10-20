Durante 19 meses, una máquina de 1.600 toneladas avanzó con una construcción bajo uno de los aeropuertos más transitados de Europa. Sobre ella, los aviones continuaron despegando y aterrizando.
Una tuneladora de 1.764 toneladas logró la construcción de un túnel bajo dos pistas de un aeropuerto, mientras los aviones seguían aterrizando
La tuneladora Virginie completó 19 meses de construcción bajo el aeropuerto París-Charles de Gaulle, excavando seis kilómetros sin interrumpir la actividad aérea ni las pistas.
A unos 30 metros de profundidad, la tuneladora Virginie excavaba el terreno bajo dos pistas y la Terminal 2 del aeropuerto París-Charles de Gaulle, en Francia. El 6 de agosto de 2026, completó su recorrido, pero no terminó su misión.
La tuneladora de 1.764 toneladas que completó una construcción bajo dos pistas de aeropuerto sin detener los vuelos
La máquina había iniciado su viaje en diciembre de 2024 desde Le Mesnil-Amelot y recorrió aproximadamente seis kilómetros hasta llegar a Tremblay-en-France. Su misión era la construcción de uno de los tramos subterráneos de la futura línea 17 del Grand Paris Express, la red de transporte metropolitano que conectará distintos municipios de la región parisina sin obligar a los pasajeros a pasar por el centro de la capital.
El recorrido tenía el desafío de atravesar por debajo de infraestructuras que no podían dejar de funcionar. Además de las dos pistas y la terminal aeroportuaria, la tuneladora pasó bajo una línea ferroviaria de alta velocidad. Cualquier movimiento inesperado del terreno podía comprometer instalaciones que reciben a miles de pasajeros y cientos de operaciones aéreas.
La grúa que saca su rueda de corte de 10 metros
Para evitarlo, los trabajos requirieron de construcción controles técnicos constantes. Los equipos debían vigilar la estabilidad del suelo y detectar posibles desplazamientos mientras la máquina excavaba. La dificultad no consistía únicamente en perforar la tierra, sino en hacerlo sin alterar lo que ocurría en la superficie.
Virginie tampoco era un simple taladro gigante. Su rueda frontal cortaba el terreno y permitía extraer el material excavado, mientras el sistema incorporaba segmentos prefabricados de hormigón para formar las paredes del túnel. Así, la estructura quedaba construida progresivamente detrás de la máquina a medida que avanzaba.
Al finalizar, la máquina no podía salir entera, por lo que los trabajadores tuvieron que retirar sus componentes por partes. El momento más llamativo llegó el 16 de septiembre, cuando una grúa levantó su rueda de corte de 10 metros de diámetro desde el foso de salida. La pieza había pasado meses perforando el terreno a unos 30 metros de profundidad, mientras los aviones seguían aterrizando sobre ella.
En pocas palabras
- Construcción subterránea: Una tuneladora de 1.764 toneladas completó 19 meses de obra bajo el aeropuerto París-Charles de Gaulle.
- Operación sin interrupciones: La excavación de seis kilómetros se realizó a 30 metros de profundidad, sin afectar despegues ni aterrizajes.
- Extracción de componentes: Se inició el delicado proceso de retirar la rueda de corte de 10 metros del foso de salida.