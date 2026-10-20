Una tuneladora de 1.764 toneladas logró la construcción de un túnel bajo dos pistas de un aeropuerto, mientras los aviones seguían aterrizando

El recorrido tenía el desafío de atravesar por debajo de infraestructuras que no podían dejar de funcionar. Además de las dos pistas y la terminal aeroportuaria, la tuneladora pasó bajo una línea ferroviaria de alta velocidad. Cualquier movimiento inesperado del terreno podía comprometer instalaciones que reciben a miles de pasajeros y cientos de operaciones aéreas.

La grúa que saca su rueda de corte de 10 metros

Para evitarlo, los trabajos requirieron de construcción controles técnicos constantes. Los equipos debían vigilar la estabilidad del suelo y detectar posibles desplazamientos mientras la máquina excavaba. La dificultad no consistía únicamente en perforar la tierra, sino en hacerlo sin alterar lo que ocurría en la superficie.

Virginie tampoco era un simple taladro gigante. Su rueda frontal cortaba el terreno y permitía extraer el material excavado, mientras el sistema incorporaba segmentos prefabricados de hormigón para formar las paredes del túnel. Así, la estructura quedaba construida progresivamente detrás de la máquina a medida que avanzaba.

Al finalizar, la máquina no podía salir entera, por lo que los trabajadores tuvieron que retirar sus componentes por partes. El momento más llamativo llegó el 16 de septiembre, cuando una grúa levantó su rueda de corte de 10 metros de diámetro desde el foso de salida. La pieza había pasado meses perforando el terreno a unos 30 metros de profundidad, mientras los aviones seguían aterrizando sobre ella.