Con 77 años se fue a vivir solo a la montaña, a 1.800 metros, para recuperar el legado de su familia

Vivir y trabajar a esa altura implica adaptarse a unas condiciones que distan mucho de las comodidades habituales. Sin embargo, la montaña también representa para Franco una forma de vida. Lejos del ritmo de las ciudades, mantiene una relación directa con el entorno y con las necesidades que plantea cada jornada. A lo largo de los años, además, ha dedicado parte de su tiempo a conservar caminos de la zona de manera voluntaria.

Mucho más que una cabaña

La reconstrucción no significa únicamente recuperar una vivienda antigua. También permite conservar un vínculo tangible con quienes ocuparon ese espacio antes que él.

Franco lleva décadas cuidando los caminos de la zona y limpiando el entorno de manera voluntaria. Aunque admite que muchas veces pierde dinero con ese trabajo, considera que merece la pena porque otras personas podrán utilizar esos senderos en el futuro. Su compromiso con la montaña no se limita, por tanto, a vivir allí.