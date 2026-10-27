Con 77 años se fue a vivir solo a la montaña, a 1.800 metros, para recuperar el legado de su familia

A sus 77 años, Franco tomó una decisión que cambiaría su día a día. Quizo reconstruir con sus propias manos la antigua cabaña de su familia y convertirla de nuevo en su hogar. Situada entre montañas a 1.800 metros de altitud, la vivienda guarda una historia que se remonta a varias generaciones y que él se ha propuesto mantener viva.
Por su edad, Franco reconoce que temía no llegar a terminarla. Cuando finalmente acabó las obras, sintió felicidad al ver de nuevo habitada la cabaña de su familia. Su motivación iba más allá de recuperar un edificio antiguo, imaginaba que su abuelo estaría contento de verlo devolverle la vida a aquella construcción.
Una vida marcada por la montaña
La cabaña se encuentra aislada en el valle de Maira, en la región del Piamonte, al norte de Italia. Su vínculo con este lugar no es reciente. La propiedad perteneció a sus antepasados durante más de dos siglos. Su tatarabuelo Costanzo, nacido en 1826, fue quien la compró. Franco decidió asumir el trabajo por su cuenta, aprovechando las piedras de la estructura original y los materiales disponibles en el entorno.
Vivir y trabajar a esa altura implica adaptarse a unas condiciones que distan mucho de las comodidades habituales. Sin embargo, la montaña también representa para Franco una forma de vida. Lejos del ritmo de las ciudades, mantiene una relación directa con el entorno y con las necesidades que plantea cada jornada. A lo largo de los años, además, ha dedicado parte de su tiempo a conservar caminos de la zona de manera voluntaria.
Mucho más que una cabaña
La reconstrucción no significa únicamente recuperar una vivienda antigua. También permite conservar un vínculo tangible con quienes ocuparon ese espacio antes que él.
Franco lleva décadas cuidando los caminos de la zona y limpiando el entorno de manera voluntaria. Aunque admite que muchas veces pierde dinero con ese trabajo, considera que merece la pena porque otras personas podrán utilizar esos senderos en el futuro. Su compromiso con la montaña no se limita, por tanto, a vivir allí.
En pocas palabras
- Franco, 77 años: Reconstruyó la cabaña familiar a 1.800 metros en los Alpes italianos para mantener vivo el legado.
- Legado familiar: La cabaña, propiedad de sus antepasados por dos siglos, fue restaurada por él usando materiales del entorno.
- Compromiso con la montaña: Franco cuida caminos y el entorno de forma voluntaria, considerando su labor esencial para futuras generaciones.