Pasa el día cuidando 155 ovejas y cruza montañas de 2.400 metros de altitud para volver a estudiar

Actualmente, vive en una pequeña choza en las montañas y cuida un rebaño familiar de 155 ovejas y cabras. Su trabajo lo mantiene alejado de los centros urbanos y de buena parte de los servicios educativos, pero no ha renunciado a la posibilidad de aprender. La oportunidad llegó con la Escuela Nocturna del Buen Pastor, un centro educativo fundado en Semonkong.

Dos horas de clase después de una jornada con el ganado

El establecimiento ofrece una segunda oportunidad a quienes no pudieron completar su formación durante la infancia. Entre sus estudiantes hay más de 40 personas de entre 15 y 55 años, muchas de ellas con responsabilidades laborales que les impiden acudir a una escuela convencional.

Las clases se imparten de lunes a viernes y se concentran en conocimientos básicos como lectura, escritura y matemáticas. Para los pastores, estas habilidades no son solo una cuestión académica. También pueden ayudarles a calcular el valor de sus animales, administrar el dinero y comprender documentos sin depender de otras personas.

Mohai tiene además una meta concreta de convertirse en soldado. Retomar los estudios representa una manera de ampliar sus oportunidades más allá del trabajo que conoce desde pequeño.

La distancia, el cansancio y las condiciones meteorológicas convierten cada trayecto en un desafío. En invierno, las montañas pueden recibir nevadas intensas, mientras que el trabajo al aire libre exige resistencia durante todo el año.