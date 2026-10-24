El nuevo titular de AYSAM aseguró que se hará un gran bypass para aliviar la red cloacal en Los Corralitos

El foco principal de las obras se concentra en Guaymallén por constituir la zona más baja de la cuenca receptora del Gran Mendoza, hacia donde convergen los efluentes provenientes de Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza.

Obras estructurales en Guaymallén y soluciones aliviadoras

Respecto a la problemática recurrente en el distrito Los Corralitos y en arterias críticas como la calle Severo del Castillo y 2 de Mayo, Hernández precisó que las tuberías colectoras construidas en la década del '70 sufrieron un desgaste importante en su estructura de cemento, perdiendo consistencia y provocando desmoronamientos internos.

Para resolver el colapso del sistema sin interrumpir el servicio, AYSAM prevé la construcción de un colector primario nuevo hacia el norte financiado por el BID, obra que demandará entre dos y tres años de ejecución.

En simultáneo y para el corto plazo, se avanza en la habilitación de un colector aliviador paralelo de 3 kilómetros hacia el sur de la calle 2 de Mayo, el cual permitirá derivar los caudales y reparar el tramo dañado.

Ante la inminencia de tormentas estivales asociadas al fenómeno de El Niño, la empresa acordó con la Municipalidad de Guaymallén y el Departamento General de Irrigación un esquema de emergencia que incluye puntos de posible desborde, la asignación de camiones desobstructores y la asistencia directa en domicilios anegados.

De hecho, los responsables de cada sector recorrieron este viernes la zona más afectada del departamento.

El intendente de Guayamallén, Marcos Calvente; el presidente de AYSAM, Darío Hernández, y el titular de Irrigación, Sergio Marinelli. Foto: Prensa AYSAM

Sanciones por conexiones clandestinas y cortes programados

En otro tramo de la entrevista radial, el presidente de la compañía estatal advirtió sobre el fuerte impacto que generan las malas prácticas ciudadanas y el vertido de aguas pluviales a la red de saneamiento.

Durante las tareas de limpieza posteriores a las últimas tormentas, cuadrillas operativas hallaron elementos de gran tamaño atascados en las colectoras principales, entre ellos piletas de lona tipo "pelopincho" y sanitarios.

Frente a esta situación, Hernández confirmó que AYSAM trabaja junto a los municipios en la aplicación de un régimen de multas y sanciones contravencionales para erradicar las conexiones clandestinas de desagües pluviales a la cloaca. Esta práctica ilegal incrementa en un 30% el caudal recibido en días de lluvia, colapsando la capacidad de la red.

Por último, el titular de AYSAM recordó que este sábado se concretará un corte programado del servicio de agua potable por un lapso estimado de 4 horas en sectores de la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras. La interrupción obedece a maniobras de mantenimiento en el sistema de compuertas del dique Carrodilla a cargo de Irrigación, por lo que se solicitó a la población hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias.