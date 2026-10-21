AYSAM busca que los intendentes multen conexiones de desagües a las cloacas

Darío Hernández, presidente de AYSAM, brindó este miércoles una conferencia de prensa. Foto: Prensa AYSAM

El problema de las conexiones clandestinas

El flamante funcionario apuntó que el trabajo con los jefes comunales exige dos acciones: una con los vecinos que tienen esas conexiones clandestinas y otra con los que están construyendo para evitar habilitar a quienes no cumplan con esas exigencias. Para eso, marcó, cada comuna debería diseñar un plan de abordaje.

"Lo hemos hablado con el ministro de Gobierno, Natalio Mema, para ver cuáles son las normativas necesarias para penar estas conductas", remarcó.

Hernández se mostró abierto a colaborar para detectar esas conexiones clandestinas, e incluso para "ayudar al vecino para que regularice su situación" pero fue categórico: "Pero ya no podemos quedar en el discurso, porque eso lo venimos diciendo, pero hay que actuar, hay que salir, ver, controlar, y eso también es facultad de los municipios".

Qué asistencia planea AYSAM para futuros desbordes

Ante las continuas tormentas que viene generando El Niño, Hernández planteó que Agua y Saneamiento Mendoza tiene "la maquinaria y todos los refuerzos planteados para ir a asistir".

La afirmación pareciera responder a las exigencias que esta semana planteó el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente.

El jefe comunal exigió soluciones urgentes y obras estructurales para frenar los reiterados desbordes de los colectores que atraviesan el departamento “y provocan graves consecuencias ambientales, viales y económicas”.

Desbordes cloacales en Maipú.

El reclamo se conoció este lunes, luego de que vecinos de Buena Nueva denunciaran un derrame de líquidos cloacales en calle Guarnieri, donde las filtraciones deterioraron el asfalto y comenzaron a hundir la calzada.

"Anoche hubo desbores pero fue una tormenta muy fuera de lo normal, como si fuera una tormenta de verano. Pero tenemos guardias activas y equipos desobstructores de manera permanente".

Sumó que desde AYSAM van a poner a disposición un 0800 y "un código QR que vamos a repartir en las zonas más afectadas para que los vecinos tengan información online", para responder "lo que la ciudadanía pide, que es saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se va a hacer".