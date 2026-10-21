AYSAM busca que los intendentes multen conexiones de desagües a las cloacas

El fenómeno del Súper Niño y las persistentes tormentas que viene generando hicieron que estallaran colectores cloacales en Guaymallén y en Maipú, y con ellos las cataratas de quejas de los vecinos. Tanto que el intendente guaymallino le exigió a AYSAM un plan de contingencia, y eso repercutió en la inesperada renuncia de Humberto Mingorance.
Ahora su reemplanzante, Darío Hernández, adelantó que pretende avanzar en dos frentes en paralalelo: por una lado con la obra del aliviador que se construye en paralelo a la calle 2 de Mayo en Corralitos, y por otro lado pretende que los intendentes se sumen a multar a aquellos vecinos que tengan conexiones clandestinas de los desagües que van a parar a la red cloacal.
"Como se ha dicho hay conexiones clandestinas de líquidos pluviales que cada vez que llueve van a parar a los colectores cloacales. Mi plan es hablar con los intendentes y hacer un plan conjunto para poder sacar esas conexiones irregulares", adelantó Hernández.
El problema de las conexiones clandestinas
El flamante funcionario apuntó que el trabajo con los jefes comunales exige dos acciones: una con los vecinos que tienen esas conexiones clandestinas y otra con los que están construyendo para evitar habilitar a quienes no cumplan con esas exigencias. Para eso, marcó, cada comuna debería diseñar un plan de abordaje.
"Lo hemos hablado con el ministro de Gobierno, Natalio Mema, para ver cuáles son las normativas necesarias para penar estas conductas", remarcó.
Hernández se mostró abierto a colaborar para detectar esas conexiones clandestinas, e incluso para "ayudar al vecino para que regularice su situación" pero fue categórico: "Pero ya no podemos quedar en el discurso, porque eso lo venimos diciendo, pero hay que actuar, hay que salir, ver, controlar, y eso también es facultad de los municipios".
Qué asistencia planea AYSAM para futuros desbordes
Ante las continuas tormentas que viene generando El Niño, Hernández planteó que Agua y Saneamiento Mendoza tiene "la maquinaria y todos los refuerzos planteados para ir a asistir".
La afirmación pareciera responder a las exigencias que esta semana planteó el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente.
El jefe comunal exigió soluciones urgentes y obras estructurales para frenar los reiterados desbordes de los colectores que atraviesan el departamento “y provocan graves consecuencias ambientales, viales y económicas”.
El reclamo se conoció este lunes, luego de que vecinos de Buena Nueva denunciaran un derrame de líquidos cloacales en calle Guarnieri, donde las filtraciones deterioraron el asfalto y comenzaron a hundir la calzada.
"Anoche hubo desbores pero fue una tormenta muy fuera de lo normal, como si fuera una tormenta de verano. Pero tenemos guardias activas y equipos desobstructores de manera permanente".
Sumó que desde AYSAM van a poner a disposición un 0800 y "un código QR que vamos a repartir en las zonas más afectadas para que los vecinos tengan información online", para responder "lo que la ciudadanía pide, que es saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se va a hacer".
En pocas palabras
- AYSAM y municipios: buscarán multar conexiones clandestinas de desagües a la red cloacal.
- Problema actual: desbordes de colectores cloacales por conexiones irregulares y el fenómeno del Súper Niño.
- Solución propuesta: creación de planes de abordaje conjuntos entre AYSAM y los intendentes para regularizar la situación.