Tiene 22 años, pasó un mes en una montaña y cobró 8.900 dólares por grabar nubes

La administración del área turística decidió aprovechar ese fenómeno para promocionar el destino y lanzó una convocatoria de trabajo para encontrar a una persona que pudiera documentarlo durante la temporada de verano. El puesto tenía una duración de 30 días, entre el 16 de julio y el 15 de agosto de 2026, con alojamiento y comida incluidos. A cambio, el seleccionado debía permanecer en la montaña, observar los cambios del paisaje y publicar al menos un vídeo original al día en Douyin, la versión china de TikTok.

Le pagaron por contemplar uno de los paisajes más impresionantes de China

La convocatoria para este trabajo establecía que los candidatos debían publicar sus propios vídeos y utilizar las etiquetas indicadas por los organizadores. La selección tuvo en cuenta la cantidad de interacciones que conseguían sus publicaciones, así como la calidad del contenido y su capacidad para atraer público. En total, participaron casi 3.600 personas, pero Li Sichen, que utiliza el nombre de Xiaozao en las redes sociales, logró destacar entre los aspirantes.

El salario también contribuyó a convertir la oferta en una noticia viral. Los 60.000 yuanes equivalían a cerca de 8.900 dólares por el mes completo, una cantidad considerable para un puesto temporal centrado en la producción de vídeos. La organización cubría, además, el alojamiento y la alimentación durante la estancia.

Li debía conseguir imágenes atractivas de manera constante, incluso cuando el tiempo no acompañaba o el paisaje parecía repetirse. Para lograrlo, empezó a levantarse a las cinco de la mañana y a recorrer diferentes sectores de la montaña, buscando cambios en la niebla, la luz del amanecer y las vistas de las cumbres.

En ocasiones, permanecía durante una o dos horas esperando el momento adecuado para conseguir una toma. Después debía seleccionar el material, editarlo, ajustar los colores y preparar una publicación capaz de interesar a los usuarios. Su jornada combinaba observación del paisaje, fotografía, grabación y edición de vídeos, con la presión añadida de tener que ofrecer contenido nuevo cada día.