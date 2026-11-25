Entre las condiciones económicas anunciadas figuran dos pagas extraordinarias, conocidas en Austria como la decimotercera y la decimocuarta. Además, el alojamiento y las comidas están cubiertos, una ventaja importante en un lugar aislado donde las posibilidades de desplazamiento y acceso a servicios son limitadas.

Limpieza, mantenimiento y atención a los visitantes

El trabajo no consiste en realizar expediciones ni escalar cumbres. Las tareas están relacionadas con el funcionamiento cotidiano del refugio. Limpiar habitaciones, mantener las zonas comunes en condiciones adecuadas y colaborar en las diferentes labores que requiere la atención a los visitantes. La jornada de trabajo prevista es de seis días a la semana, por lo que también exige disponibilidad y capacidad para adaptarse a un ritmo de trabajo intenso.

La ubicación es uno de los aspectos más particulares de esta convocatoria. Al encontrarse a más de 2.200 metros, el refugio no tiene el acceso habitual de un establecimiento situado en una ciudad. Los suministros, la organización del personal y las actividades diarias dependen de las condiciones de la montaña y de la logística necesaria para mantener operativo el alojamiento.