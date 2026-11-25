Trabajar en plena montaña, rodeado de cumbres alpinas y a más de 2.200 metros de altitud, puede parecer una experiencia reservada a unos pocos aventureros. Sin embargo, es una posibilidad laboral real en Austria.
El refugio de montaña Memminger Hütte, situado en el Tirol, busca personal para cubrir puestos durante la temporada de verano de 2027, con un salario de 1.800 euros netos mensuales, alojamiento y manutención incluidos.
Un empleo temporal en plena montaña
El establecimiento se encuentra a 2.242 metros de altura, en los Alpes austríacos, y recibe a excursionistas y montañistas que recorren las rutas de la zona. La oferta contempla un contrato de temporada, desde junio hasta principios de octubre, por lo que los trabajadores pasarían aproximadamente cuatro meses viviendo en un entorno de alta montaña.
Entre las condiciones económicas anunciadas figuran dos pagas extraordinarias, conocidas en Austria como la decimotercera y la decimocuarta. Además, el alojamiento y las comidas están cubiertos, una ventaja importante en un lugar aislado donde las posibilidades de desplazamiento y acceso a servicios son limitadas.
Limpieza, mantenimiento y atención a los visitantes
El trabajo no consiste en realizar expediciones ni escalar cumbres. Las tareas están relacionadas con el funcionamiento cotidiano del refugio. Limpiar habitaciones, mantener las zonas comunes en condiciones adecuadas y colaborar en las diferentes labores que requiere la atención a los visitantes. La jornada de trabajo prevista es de seis días a la semana, por lo que también exige disponibilidad y capacidad para adaptarse a un ritmo de trabajo intenso.
La ubicación es uno de los aspectos más particulares de esta convocatoria. Al encontrarse a más de 2.200 metros, el refugio no tiene el acceso habitual de un establecimiento situado en una ciudad. Los suministros, la organización del personal y las actividades diarias dependen de las condiciones de la montaña y de la logística necesaria para mantener operativo el alojamiento.
En pocas palabras
- Oferta laboral: Buscan personal para trabajar en un refugio de montaña en Austria con contrato de temporada.
- Condiciones: Salario neto de 1.800 euros mensuales, alojamiento y manutención incluidos.
- Tareas: Limpieza, mantenimiento del refugio y atención a visitantes, con jornada de seis días semanales.