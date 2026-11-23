Pero una oportunidad cambió el rumbo de su carrera. La empresa abrió una convocatoria para capacitar a trabajadores en la operación de maquinaria pesada y Elena decidió presentarse. El desafío para este trabajo era enorme, solo había completado la educación primaria y no tenía conocimientos técnicos sobre los vehículos industriales. Tuvo que aprender a conducir desde cero, estudiar conceptos de física y familiarizarse con el funcionamiento de equipos de grandes dimensiones.

Los prejuicios, la familia y el objetivo de abrir camino a otras mujeres

Elena tuvo que enfrentarse no solo a las exigencias técnicas de su trabajo, sino también a comentarios que cuestionaban su capacidad por ser mujer. En 2024, cuando tenía 44 años, ya trabajaba como operadora de camiones fuera de ruta y motoniveladoras, además de realizar tareas de control de flota en Mansfield Minera.

Elena quedó a cargo de sus tres hijos después de una separación y tuvo que sostenerlos mientras trabajaba y buscaba nuevas oportunidades. Ellos fueron uno de sus principales apoyos cuando decidió iniciar la capacitación. Su jornada laboral tampoco resulta sencilla, cumple un régimen de 14 días de trabajo por 14 de descanso, con turnos de 12 horas, lo que implica pasar largos períodos lejos de casa.

A los 46 años, su trayectoria continúa. En octubre de 2026, Elena quiere enseñar a otras mujeres de la Puna salteña y ayudarlas a incorporarse a la actividad minera. Aspira a que puedan acceder a formación, adquirir experiencia y encontrar oportunidades laborales sin quedar limitadas por los prejuicios de género.