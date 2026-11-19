Mantener esta infraestructura en funcionamiento requiere sistemas técnicos especializados. Uno de los más importantes es la ventilación, que permite renovar el aire y extraer los gases contaminantes producidos por los vehículos. También dispone de iluminación, cámaras de vigilancia, teléfonos de emergencia y equipos de detección y control de incendios.

Un túnel que cambió el transporte europeo

El túnel original cuenta con un único tubo de circulación, en cuyo interior existen dos carriles: uno para cada sentido. La velocidad máxima permitida es de 80 kilómetros por hora, y atravesarlo requiere aproximadamente trece minutos cuando el tráfico es fluido.

La seguridad es especialmente importante en una infraestructura de estas dimensiones. En octubre de 2001, una colisión entre dos camiones provocó un incendio que causó once víctimas mortales. El accidente impulsó nuevas medidas de seguridad y reforzó la necesidad de separar los sentidos de circulación.

Por este motivo, Suiza está construyendo un segundo tubo paralelo de 16,9 kilómetros, cuya apertura está prevista para 2030. Cuando entre en funcionamiento, cada tubo tendrá un único sentido de circulación, lo que permitirá mejorar la seguridad y facilitar las operaciones de mantenimiento.