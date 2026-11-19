El túnel de San Gotardo es una de las infraestructuras más importantes para el transporte europeo, ya que permite atravesar los Alpes suizos y mantener una conexión directa entre el norte y el sur de Europa. Forma parte de la autopista A2, un corredor fundamental para el transporte de mercancías y pasajeros entre países como Alemania, Suiza e Italia.
Su importancia radica en que evita el paso por carreteras de alta montaña, donde las pendientes, las curvas y las condiciones meteorológicas pueden dificultar considerablemente la circulación. Inaugurado el 5 de septiembre de 1980, el túnel de carretera tiene una longitud de 16.942 metros y conecta las localidades de Göschenen, en el cantón de Uri, y Airolo, en el cantón del Tesino.
El túnel de ferrocarril más largo del mundo
Su construcción comenzó en 1970 y supuso uno de los mayores desafíos de la ingeniería suiza de aquella época. Para atravesar el macizo montañoso, los ingenieros excavaron desde ambos extremos mediante perforaciones y explosivos. En 1970 comenzó a construirse el túnel de carretera para autos (inaugurado en 1980), mientras que el túnel ferroviario más largo del mundo empezó sus obras en la década de 1990 y se inauguró en 2016.
Mantener esta infraestructura en funcionamiento requiere sistemas técnicos especializados. Uno de los más importantes es la ventilación, que permite renovar el aire y extraer los gases contaminantes producidos por los vehículos. También dispone de iluminación, cámaras de vigilancia, teléfonos de emergencia y equipos de detección y control de incendios.
Un túnel que cambió el transporte europeo
El túnel original cuenta con un único tubo de circulación, en cuyo interior existen dos carriles: uno para cada sentido. La velocidad máxima permitida es de 80 kilómetros por hora, y atravesarlo requiere aproximadamente trece minutos cuando el tráfico es fluido.
La seguridad es especialmente importante en una infraestructura de estas dimensiones. En octubre de 2001, una colisión entre dos camiones provocó un incendio que causó once víctimas mortales. El accidente impulsó nuevas medidas de seguridad y reforzó la necesidad de separar los sentidos de circulación.
Por este motivo, Suiza está construyendo un segundo tubo paralelo de 16,9 kilómetros, cuya apertura está prevista para 2030. Cuando entre en funcionamiento, cada tubo tendrá un único sentido de circulación, lo que permitirá mejorar la seguridad y facilitar las operaciones de mantenimiento.
En pocas palabras
- Túnel San Gotardo: Infraestructura vital para el transporte europeo que atraviesa los Alpes suizos.
- Desafío de ingeniería: Su construcción, iniciada en 1970, implicó excavaciones y explosivos para superar el macizo montañoso.
- Seguridad y futuro: El túnel, que ya tuvo un incidente grave, avanza en la construcción de un segundo tubo para mejorar la seguridad y la circulación.