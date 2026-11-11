Quieren conectar el mar con la capital mediante un túnel de más de 400 kilómetros para llevar agua potable

El recorrido no será sencillo. El sistema deberá impulsar el agua hasta altitudes de aproximadamente 1.100 metros sobre el nivel del mar, por lo que se construirán estaciones de bombeo y depósitos para regular la presión durante el trayecto. La red principal tendrá 438 kilómetros de longitud, aunque otras estimaciones oficiales describen el conjunto de la infraestructura como una red de aproximadamente 450 kilómetros.

Las obras buscan garantizar el suministro de agua a partir de 2030

La energía también será una pieza fundamental. El proyecto incorpora una planta solar fotovoltaica de 281 megavatios, destinada a cubrir cerca del 30 % de las necesidades energéticas de las instalaciones. De esta manera, se busca reducir parcialmente el consumo de electricidad asociado tanto a la desalación como al transporte del agua.

La inversión refleja la dimensión de la infraestructura. Su coste de capital se estima en unos 4.300 millones de dólares, mientras que el coste total, incluidos los gastos financieros, alcanza aproximadamente los 5.800 millones. El calendario contempla iniciar las obras durante el último trimestre de 2026 y comenzar el suministro de agua hacia finales de 2030.

La infraestructura también deberá gestionar uno de los principales residuos de la salmuera, que requiere un tratamiento adecuado antes de su devolución al mar para minimizar los efectos sobre el ecosistema marino.