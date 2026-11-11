Quieren conectar el mar con la capital mediante un túnel de más de 400 kilómetros para llevar agua potable

Una tubería subterránea de 438 kilómetros, una planta desalinizadora y una inversión de miles de millones de dólares forman parte de un megaproyecto que busca transformar el abastecimiento de agua en una de las regiones más áridas del planeta. La infraestructura permitirá transportar agua del mar Rojo hasta ciudades situadas cientos de kilómetros tierra adentro.
Jordania es el país que impulsa esta iniciativa, denominada Proyecto Nacional de Transporte de Agua, que conectará la ciudad costera de Áqaba con Ammán, su capital. El plan contempla captar agua del golfo de Áqaba, someterla a un proceso de desalinización para eliminar la sal y trasladarla posteriormente mediante una red de conducción enterrada.
Una planta desalinizadora transformará el agua del mar Rojo en agua potable
La instalación tendrá capacidad para producir 300 millones de metros cúbicos de agua potable al año. De ese volumen, aproximadamente 250 millones se destinarán a Ammán y los 50 millones restantes a Áqaba. El proyecto pretende mejorar el acceso al agua potable de millones de personas y cubrir alrededor del 40 % de las necesidades de agua potable del país en 2030.
El recorrido no será sencillo. El sistema deberá impulsar el agua hasta altitudes de aproximadamente 1.100 metros sobre el nivel del mar, por lo que se construirán estaciones de bombeo y depósitos para regular la presión durante el trayecto. La red principal tendrá 438 kilómetros de longitud, aunque otras estimaciones oficiales describen el conjunto de la infraestructura como una red de aproximadamente 450 kilómetros.
Las obras buscan garantizar el suministro de agua a partir de 2030
La energía también será una pieza fundamental. El proyecto incorpora una planta solar fotovoltaica de 281 megavatios, destinada a cubrir cerca del 30 % de las necesidades energéticas de las instalaciones. De esta manera, se busca reducir parcialmente el consumo de electricidad asociado tanto a la desalación como al transporte del agua.
La inversión refleja la dimensión de la infraestructura. Su coste de capital se estima en unos 4.300 millones de dólares, mientras que el coste total, incluidos los gastos financieros, alcanza aproximadamente los 5.800 millones. El calendario contempla iniciar las obras durante el último trimestre de 2026 y comenzar el suministro de agua hacia finales de 2030.
La infraestructura también deberá gestionar uno de los principales residuos de la salmuera, que requiere un tratamiento adecuado antes de su devolución al mar para minimizar los efectos sobre el ecosistema marino.
En pocas palabras
- Jordania invertirá miles de millones: Proyecto para trasladar agua desalinizada del mar Rojo a su capital.
- Infraestructura clave: Incluye un túnel de 438 km, planta desalinizadora y energía solar.
- Objetivo: Garantizar el suministro de agua potable a millones de personas a partir de 2030.