Por primera vez, una tuneladora construye un túnel bajo el Canal de Panamá: tiene 4,5 kilómetros

A medida que excavaba, iba colocando anillos prefabricados de hormigón que forman el revestimiento interior del túnel. En total, se instalaron más de 2.300 anillos durante el recorrido. La obra estuvo a cargo del consorcio HPH, integrado por Hyundai Engineering & Construction, Posco Engineering & Construction y Hyundai Engineering. Uno de los principales desafíos consistió en atravesar el subsuelo del canal sin afectar su funcionamiento ni comprometer la infraestructura que permite el paso de buques entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Una conexión para miles de pasajeros

El túnel forma parte de la Línea 3 del Metro, un proyecto destinado a mejorar la conexión entre Panamá Oeste y la ciudad de Panamá. La nueva línea enlazará zonas como Arraiján y Ciudad del Futuro con la estación de Albrook, donde los pasajeros podrán conectar con otras líneas del sistema.

Las autoridades esperan que el proyecto beneficie a cientos de miles de personas que actualmente dependen de carreteras congestionadas para desplazarse hacia la capital. Según las previsiones oficiales, el trayecto entre Arraiján y Albrook podría reducirse a unos 37 minutos.

Aunque la excavación bajo el canal ya terminó, eso no significa que el metro esté listo para transportar pasajeros. Todavía quedan trabajos de instalación de vías, sistemas ferroviarios y equipamiento, además de las pruebas necesarias antes de iniciar el servicio. La puesta en funcionamiento de la Línea 3 está prevista para 2028.