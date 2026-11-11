Una enorme máquina de excavación acaba de completar una operación inédita en la historia de una de las vías marítimas más importantes del mundo. Por primera vez, una tuneladora terminó de perforar un túnel ferroviario bajo el Canal de Panamá, una obra de ingeniería que permitirá extender la red de metro y conectar de forma más directa la capital con las zonas de mayor crecimiento de Panamá Oeste.
Por primera vez, una tuneladora construye un túnel bajo el Canal de Panamá: tiene 4,5 kilómetros
La histórica obra de ingeniería, que demandó una inversión millonaria, permitirá descomprimir el tránsito en el área metropolitana y conectar de forma más fluida Panamá Oeste con la capital.
El hito se produjo el 26 de octubre de 2026, cuando la máquina llegó a Albrook después de excavar más de 4,5 kilómetros desde el sector de Farfán. Durante el recorrido pasó bajo el cauce de navegación del canal, a unos 65 metros por debajo del nivel del mar. La operación se realizó sin interrumpir el tránsito de los barcos.
Una máquina de 13,5 metros de diámetro
La tuneladora utilizada es una máquina tipo Mixshield fabricada por la empresa alemana Herrenknecht. Tiene aproximadamente 13,5 metros de diámetro, una dimensión necesaria para construir el túnel por el que circularán los trenes de la Línea 3 del Metro de Panamá. El equipo comenzó a trabajar en septiembre de 2024 y avanzó a través de terrenos con condiciones geológicas complejas y presencia de agua.
A medida que excavaba, iba colocando anillos prefabricados de hormigón que forman el revestimiento interior del túnel. En total, se instalaron más de 2.300 anillos durante el recorrido. La obra estuvo a cargo del consorcio HPH, integrado por Hyundai Engineering & Construction, Posco Engineering & Construction y Hyundai Engineering. Uno de los principales desafíos consistió en atravesar el subsuelo del canal sin afectar su funcionamiento ni comprometer la infraestructura que permite el paso de buques entre los océanos Atlántico y Pacífico.
Una conexión para miles de pasajeros
El túnel forma parte de la Línea 3 del Metro, un proyecto destinado a mejorar la conexión entre Panamá Oeste y la ciudad de Panamá. La nueva línea enlazará zonas como Arraiján y Ciudad del Futuro con la estación de Albrook, donde los pasajeros podrán conectar con otras líneas del sistema.
Las autoridades esperan que el proyecto beneficie a cientos de miles de personas que actualmente dependen de carreteras congestionadas para desplazarse hacia la capital. Según las previsiones oficiales, el trayecto entre Arraiján y Albrook podría reducirse a unos 37 minutos.
Aunque la excavación bajo el canal ya terminó, eso no significa que el metro esté listo para transportar pasajeros. Todavía quedan trabajos de instalación de vías, sistemas ferroviarios y equipamiento, además de las pruebas necesarias antes de iniciar el servicio. La puesta en funcionamiento de la Línea 3 está prevista para 2028.
En pocas palabras
- Túnel bajo el Canal de Panamá: Una tuneladora completó la perforación de un túnel ferroviario de 4,5 km sin interrumpir el tránsito marítimo.
- Detalles técnicos: La máquina alemana Herrenknecht, de 13,5 metros de diámetro, avanzó por terrenos complejos y colocó 2.300 anillos de revestimiento.
- Beneficio y plazos: La obra, parte de la Línea 3 del Metro de Panamá, reducirá tiempos de viaje y se prevé su inauguración en 2028.