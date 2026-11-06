Desvían un río a través de las montañas para construir la mayor central hidroeléctrica del mundo y cambiar el mapa energético

Para aprovechar esa caída, el proyecto contempla construir cuatro túneles de aproximadamente 20 kilómetros que atravesarán la montaña. El agua será conducida por estas galerías hacia distintas instalaciones hidroeléctricas y posteriormente regresará al cauce del río en una cota inferior. El sistema permitirá aprovechar sucesivamente la energía del descenso del agua.

China invertirá 168.000 millones de dólares en una obra que desviará un río

La infraestructura estará formada por cinco centrales en cascada y requerirá una inversión estimada de 1,2 billones de yuanes, equivalentes a unos 168.000 millones de dólares. Su producción anual proyectada alcanza los 300.000 millones de kilovatios hora, aproximadamente tres veces la generación prevista para la presa de las Tres Gargantas, actualmente la mayor central hidroeléctrica en funcionamiento.

El calendario contempla que las instalaciones comiencen a operar durante la década de 2030. La electricidad estará destinada principalmente al suministro de otras regiones de China, además de cubrir parte de la demanda energética del Tíbet.

La construcción también presenta importantes dificultades. La zona se encuentra en una región de elevada actividad sísmica, con pendientes pronunciadas y riesgo de deslizamientos de tierra. A esto se suman las preocupaciones ambientales por la transformación de un ecosistema de gran biodiversidad.

India y Bangladesh también han expresado inquietud por los posibles efectos sobre el caudal del Brahmaputra, del que dependen millones de personas para el abastecimiento de agua, la agricultura y la generación eléctrica.