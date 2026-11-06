China ha iniciado la construcción de un gigantesco complejo hidroeléctrico en la Tíbet que aprovechará el desnivel natural de uno de los tramos más espectaculares del río Yarlung Tsangpo. El proyecto contempla desviar parte del caudal a través de túneles excavados en la montaña para alimentar cinco centrales hidroeléctricas en cadena.
Desvían un río a través de las montañas para construir la mayor central hidroeléctrica del mundo y cambiar el mapa energético
La megaobra china en el río Yarlung Tsangpo prevé iniciar operaciones en la década de 2030, generando interrogantes en India y Bangladesh por el impacto hídrico.
Cuando esté terminado, se convertirá en la mayor instalación de generación hidroeléctrica del mundo. Las obras comenzaron en la región de Nyingchi, en el suroeste de China. La construcción se edifica en el curso inferior del Yarlung Tsangpo, un río que nace en la meseta tibetana y que, al entrar en India, recibe el nombre de Brahmaputra. Más adelante continúa su recorrido por Bangladesh.
Desvían el agua de un río del Tíbet para construir cinco centrales hidroeléctricas
La ubicación fue elegida por sus características geográficas. En la denominada Gran Curva del Yarlung Tsangpo, el río rodea el monte Namcha Barwa y atraviesa un profundo cañón. En aproximadamente 50 kilómetros, el terreno presenta un desnivel cercano a los 2.000 metros, una diferencia de altura que permite generar grandes cantidades de electricidad.
Para aprovechar esa caída, el proyecto contempla construir cuatro túneles de aproximadamente 20 kilómetros que atravesarán la montaña. El agua será conducida por estas galerías hacia distintas instalaciones hidroeléctricas y posteriormente regresará al cauce del río en una cota inferior. El sistema permitirá aprovechar sucesivamente la energía del descenso del agua.
China invertirá 168.000 millones de dólares en una obra que desviará un río
La infraestructura estará formada por cinco centrales en cascada y requerirá una inversión estimada de 1,2 billones de yuanes, equivalentes a unos 168.000 millones de dólares. Su producción anual proyectada alcanza los 300.000 millones de kilovatios hora, aproximadamente tres veces la generación prevista para la presa de las Tres Gargantas, actualmente la mayor central hidroeléctrica en funcionamiento.
El calendario contempla que las instalaciones comiencen a operar durante la década de 2030. La electricidad estará destinada principalmente al suministro de otras regiones de China, además de cubrir parte de la demanda energética del Tíbet.
La construcción también presenta importantes dificultades. La zona se encuentra en una región de elevada actividad sísmica, con pendientes pronunciadas y riesgo de deslizamientos de tierra. A esto se suman las preocupaciones ambientales por la transformación de un ecosistema de gran biodiversidad.
India y Bangladesh también han expresado inquietud por los posibles efectos sobre el caudal del Brahmaputra, del que dependen millones de personas para el abastecimiento de agua, la agricultura y la generación eléctrica.
En pocas palabras
- China: Construye la mayor central hidroeléctrica del mundo en el río Yarlung Tsangpo.
- Proyecto: Desvía el río por túneles en la montaña para alimentar cinco centrales.
- Impacto: Genera preocupación en India y Bangladesh por efectos hídricos.