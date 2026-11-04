Construyen un ascensor para peces en el río Paraná: así podrán superar una represa de 24 metros

En el brazo Aña Cuá, la diferencia entre el nivel del embalse y el cauce río abajo alcanza aproximadamente los 24 metros. Para muchas especies, ese salto representa una barrera difícil de superar durante sus migraciones. El mecanismo comenzará atrayendo a los peces mediante canales de entrada ubicados a distintas profundidades. Una vez que ingresen, serán conducidos hacia una cámara de elevación. Allí, una canasta llena de agua los trasladará mecánicamente hasta el nivel superior del embalse, donde podrán continuar su recorrido.

Energía y conservación de la biodiversidad

Antes de ser liberados, los ejemplares pasarán por una estación ictícola que permitirá contarlos y monitorearlos. Después serán descargados en una zona de aguas tranquilas, diseñada para facilitar su recuperación y orientación.

El sistema busca facilitar el desplazamiento de especies que necesitan recorrer grandes distancias para alimentarse y reproducirse. Entre ellas se encuentran el dorado, el surubí, el sábalo, el pacú, la boga y el manguruyú, peces de importancia ecológica y también para la pesca de las comunidades ribereñas.

La central Aña Cuá sumará tres turbinas de 90 megavatios cada una, con una potencia instalada adicional de 270 MW. Según la EBY, el proyecto permitirá aprovechar parte del caudal que actualmente se descarga por el vertedero del brazo Aña Cuá. Entidad Binacional Yacyretá

El diseño del ascensor incorpora mejoras basadas en más de tres décadas de experiencia con sistemas de transferencia de peces que ya funcionan en Yacyretá. Sin embargo, su eficacia deberá evaluarse mediante el seguimiento de las especies que logren utilizarlo y de las condiciones en que completen el traslado.

La iniciativa busca compatibilizar la generación de energía hidroeléctrica con la conservación de la fauna del Paraná. El desafío será comprobar si esta infraestructura consigue mantener la conectividad del río y facilitar las migraciones de sus peces.